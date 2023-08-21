Народный праздник 22 августа известен под названиями Матвеев день, Змеиный праздник.

Православная церковь 22 августа чтит память апостола Матфия, которого избрали на это место на замену предавшего Христа Иуды.

В этот народный праздник в Киевской Руси опасались змей. Считалось, что в конце лета змеи из-за появления потомства и снижения температуры чаще выходят на охоту и становятся более агрессивными. Из-за этого дата получила название Змеиный праздник.

Существовало поверье, что в этот народный праздник змеи могут подползать близко к коровам и высасывать у них молоко во время доения. Поэтому наши предки в эту дату не выгоняли коров выпасаться и не оставляли без присмотра. А доили бурёнок только в закрытом помещении и так, чтобы этого никто не видел. Также никому не говорили, сколько молока удалось надоить.

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Молоко в народный праздник 22 августа считается вдвое полезным, чем обычно. Владельцы своих коров в эту дату после доения выносили кувшин с жидкостью на улицу утром и оставляли до тех пор, пока не высохнет утренняя роса. Такой простой ритуал, по поверьям, наполнит молоко витаминами.

Крестьяне в праздник 22 августа занимались сбором тыквы и кабачков, скашивали последнее сено и сеяли озимые культуры. В конце лета в Киевской Руси начиналась пора ярмарок и торговли, и крестьяне начинали заготавливать продукты для продажи. Часто мужчины ездили на ярмарок из сел в крупные города. Также в конце августа много работы было у чумаков.

22 августа - знак Зодиака

Рожденный 22 августа человек по знаку Зодиака - Лев. Именинник этого дня целеустремленный и трудолюбивый. Он довольно медлительный и не склонен к импульсивным действиям. Все действия и важные решения тщательно продумывает. Рожденные 22 августа люди очень упорны в достижении своей цели, и у них на пути лучше не стоять.

Что нельзя делать 22 августа

Матвеев день считается неудачным для любых начинаний. Не стоит в этот день браться за новые дела, иначе ничего не получится. Также нельзя 22 августа заниматься тяжелым физическим трудом.

Женщинам в этот день нельзя ярко одеваться и носить вызывающие украшения, иначе можно привлечь злые силы. Также 22 августа нельзя надевать металлические украшения - по поверью, от них будет болеть голова.

Не собирайте и готовьте чай из целебных трав сегодня - в этот день растения могут стать ядовитыми.

22 августа не принимайте поспешных решений, не действуйте сгоряча и вообще не спешите, чтобы не наделать глупых ошибок.

У верующих ещё продолжается Успенский пост, в течение которого нельзя есть мясо, молочные продукты, рыбу и яйца, а также шумно веселиться и злоупотреблять алкоголем.

Не хвалитесь своими успехами, красотой, богатством, знакомствами, чтобы не сглазить своё счастье.

Приметы погоды 22 августа

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если утром на траве появилась роса и до полудня не высохла, то остаток августа будет прохладным.

Дождь, который начался 22 августа, продолжится до конца месяца.

Если овес к этому дню уже полностью созрел, то осенью будет хороший урожай тыквы.

Мощные порывы ветра в эту дату предвещают частые бури зимой.

Если погода тихая и спокойная, то осень будет поздней.

На рябине и калине появилось много ягод - к снежной и морозной зиме.

Над дорогой поднимается пыль - к жаркой и ясной погоде.

Какой день сегодня - таким будет февраль.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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