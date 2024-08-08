Какой церковный праздник отмечают 9 августа по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

9 августа по новому церковному календарю православные верующие вспоминают апостола Матфия, ученика Иисуса Христа. В народе день получил название Змеиный. Рассказываем о традициях и приметах 9 августа и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

9 августа 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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9 августа по новому церковному календарю (22 августа по старому) - день памяти апостола Матфия.

Матфий родился в I веке в Вифлееме. С малых лет он изучал Закон Божий, наставником у него был святой Симеон Богоприимец, который во всем был примером для Матфия.

Когда Иисус Христос проповедовал о приходе Царства Божия в мир, то Матфий вместе с другими присоединился к Христу и стал его учеником. Сначала Матфий был один из 70 младших апостолов, но после того, как Иуда предал Христа, он занял место предателя.

После того, как на Матфия, как и на других апостолов, сошел святой дух, он начал проповедовать христианскую веру на разных языках мира. Также от Бога апостол получил дар чудотворения: Матфий мог исцелять от болезней, изгонять бесов и даже воскрешать мертвых. Но так же, как и другие ученики Христа, он подвергался гонениям за свои проповеди. Легенда гласит, что однажды Господь сделал его невидимым для язычников. Но апостола все-таки обвинили в несоблюдении законов Моисея - Матфий был приговорен к казни. Мощи святого, согласно преданию, находятся в храме Святого Матфия в Трире (Германия).

Церковный праздник 9 августа по старому стилю

Ранее мы расказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти великомученика Пантелеймона, целителя.

О чем говорят приметы на 9 августа

По приметам дня можно судить, какими будут осень и зима:

ветер холодный дует - к снежной зиме;

ясный день выдался - осень будет погожей, а зима теплой;

дождь идет 9 августа - тепла больше не жди.

В народном календаре 9 августа - праздник Змеиный день. В народе говорят, что в этот день нельзя выгонять коров на пастибища - змеи присасываются к вымени и выпивают их молоко и кровь. Также народный праздник 9 августа известен как Матвеев день.

Что нельзя делать 9 августа

9 августа, как и в другой день, церковь не одобряет и выступает против сквернословия, ругани, сплетен, злобы и зависти, жадности, мести, отчаяния. Запрещается отказывать в помощи.

Продолжается Успенский пост - до праздника Успения Богородицы 15 августа. Тем, кто придерживается поста, в это время нельзя есть продукты животного происхождения.

Народные приметы дня не советуют чем-либо хвастаться - в будущем можете это потерять, не стоит начинать важные дела, а также ни в коем случае нельзя идти в лес - в этот день змеи наиболее опасны, они выходят на охоту и становятся очень агрессивными.

Что можно делать 9 августа

В молитвах к святому Матфию, который владел даром исцеления, обращаются с просьбами помочь в лечении различных болезней.

В народе на Матвея отправлялись на ярмарки - день считается благоприятным для заключения сделок и заработка. Хозяйки в этот день занимаются заготовлением сушеных яблок, груш.

9 августа - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Яков, Иван, Макар, Матвей, Петр, Ирина, Мария.

По старому стилю именины празднуют Иван, Клим, Макар, Николай, Пантелеймон.

Ранее мы публиковали церковный календарь на август 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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