Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

22 августа в церкви отмечают день памяти апостола Матфия - ученика Иисуса Христа. В народном календаре - Матфей Змеесос. О традициях и главных запретах на церковный праздник - рассказываем в материале.

22 августа 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Матфий родился в I веке в Вифлееме. Он с раннего возраста изучал Закон Божий, а его наставником был святой Симеон Богоприимец. Именно он служил примером мальчику, который вел богоугодную жизнь.

Во время Христовой проповеди о приходе Царства Божия в мир Матфий вместе с другими присоединился к Иисусу. Христос выбрал его своим учеником – сначала Матфий был один из 70 младших апостолов, но после предательства Иуды занял его место.

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На Матфия, как и на других апостолов, сошел святой дух, и он стал проповедовать на разных языках мира. Кроме этого, Бог наделил его даром чудотворения: апостол Матфий исцелял от болезней, изгонял бесов и даже воскрешал людей. Вместе с тем, он, как и другие, подвергался гонениям за проповедование христианской веры. Известен случай, когда Господь сделал его невидимым для язычников. Но Матфия все-таки обвинили в несоблюдении законов Моисея и приговорили к пыткам и казни.

Предание говорит, что мощи апостола находятся в храме Святого Матфия в Трире (Германия).

Святого почитают 22 августа по нынешнему календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) вспоминать его будут 9 августа.

Народные приметы на 22 августа

По приметам этого дня определяли, какими будут осень и зима:

ветер холодный - зима будет снежной;

ясный день - осень будет погожей, а зима теплой;

дождь в этот день - тепла больше не жди.

В народном календаре 22 августа - праздник Матфей Змеесос или Матфей Ненастный. В народе верили, что в этот день нельзя выпасать коров - змеи присасываются к вымени и выпивают их молоко и кровь.

22 августа - что сегодня нельзя делать

Главные запреты этого дня такие:

нельзя чем-либо хвастаться - в будущем его не видать;

не стоит ссориться с близкими - испортишь отношения надолго;

запрещено переедать и употреблять алкоголь;

не стоит начинать важные дела;

ни в коем случае нельзя идти в лес - в этот день там полно змей.

Продолжается Успенский пост - в этот день запрещена скоромная пища, но можно есть горячую еду с растительным маслом.

Что можно делать 22 августа

Святого Матфия, так как он владел даром исцеления, просят помощи в лечении от разного рода болезней.

Так как продолжается пост, то в этот день хорошо сделать какое-то благое дело - помочь нуждающемуся, приютить или накормить бездомное животное.

Можно заготавливать на зиму зелень: сушить петрушку укроп, мяту. Также в старину в этот день готовили оладьи или блины.

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