Какой сегодня праздник отмечают верующие, что нельзя делать и у кого именины.

12 января по новому церковному календарю православные вспоминают святую Татиану Римскую. В народном календаре - Татьянин день, или Бабий кут. О его традициях, народных приметах, а также что отмечают в церкви 12 января по старому стилю - рассказываем в материале.

12 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

12 января (25 января по старому стилю) - день памяти святой мученицы Татианы, жившей в III веке в Риме. Она была родом из богатой семьи, ее родители были христианами и дочь также воспитали в этой вере. Когда девушка достигла совершеннолетия, то приняла решение отказаться от замужества и посвятить себя служению церкви. В скором времени за добродетельную жизнь ее поставили диакониссой.

Однажды язычники схватили Татиану и привели в храм Аполлона - там они заставляли диакониссу поклониться статуе бога. Татиана же стала молиться Иисусу и в тот же миг случилось землетрясение, которое обрушило часть храма. По молитве Татианы статуи языческих богов разрушались трижды, девушку поддавали пыткам, но те либо не причиняли вреда, либо же раны заживали за ночь. Во время одной из таких пыток Татиана стала молиться Богу и Он отправил к ее мучителям четырех ангелов - после этого палачи уверовали во Христа. Другие гонители, испугавшись, осудили мученицу на казнь - вместе с ней казнили и ее отца.

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Праздник 12 января по старому стилю - день памяти Анисии Солунской. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 30 декабря.

О чем говорят приметы на 12 января

По приметам дня можно узнать, каким будет лето:

небо без звезд - погода поменяется;

снег идет - лето будет ненастным;

ветер с юга - лето будет теплым и урожайным.

В народном календаре 12 января - праздник Татьянин день, или Бабий кут (место возле печи, где хранилась домашняя утварь) и принято печь каравай.

Что нельзя делать 12 января

Есть несколько запретов этого дня - что сегодня нельзя делать:

ругаться и даже мирно выяснять отношения - считается, что святая не терпит конфликтов в свой день;

отказывать в помощи и милостыне;

ругать детей;

употреблять алкоголь - по народным поверьям пьяного по запаху учует нечисть.

Также по народной примете в день святой Татьяны, которая является покровительницей учащихся, ученикам и студентам не следует выносить мусор - чтобы не выкинуть вместе с ним и знания.

Что можно делать 12 января

В этот день можно пойти в храм или помолиться дома. У святой Татьяны в первую очередь просят помощи в учебе и благодарят за успехи. Существует даже поверье, что студент, который хочет получить везение в учебе на весь год, должен в этот день отстоять молебен в церкви.

В день святой обязательно нужно совершить добрый поступок - подать милостыню, помочь нуждающимся, покормить птиц и бездомных животных, поучаствовать в благотворительности. Верят, что добро вернется в стократном размере, а сама Татьяна в свой праздник исполнит заветное желание, но молитва к святой должна быть искренней.

В старину в Татьянин день было принято печь каравай, который символизировал солнце. Делала это старшая женщина в семье и она же делила его между всеми, каждый должен был съесть хотя бы кусочек - на счастье.

12 января - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Макар, Пётр, Савва, Татьяна.

Ранее мы публиковали православный календарь на январь 2024 с праздниками по новому стилю.

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