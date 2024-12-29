Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 30 декабря по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

30 декабря по новому церковному календарю вспоминают Анисию Солунскую, пострадавшую за веру в Христа. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю - рассказываем ниже.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского), его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 30 декабря (12 января по старому стилю) - день памяти святой великомученицы Анисии Солунской.

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Анисия жила на рубеже III и IV столетий, во времена правления императора Максимиана. Девушка была родом из богатой христианской семьи в Салониках. Она отличалась мудростью, добротой и была очень красива. После смерти родителей Анисия раздала имущество нищим, сама же проводила дни в посте и молитве.

Однажды, когда она направлялась на службу в храм, ее остановил воин - в тот день в городе проводили большой языческий праздник. Воин попытался сорвать с девушки покров, но встретил отпор. Тогда, разъяренный, он выхватил меч и ударил девушку. Христиане похоронили Анисию, а на месте ее гибели построили молельню. Мощи святой находятся в базилике Святого Димитрия в Салониках.

Какой церковный праздник 30 декабря по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти пророка Даниила, а также Анания, Назария и Мисаила. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 30 декабря

Приметы дня говорят о погоде в ближайшие дни, а также каким будет май:

деревья покрыты инеем - морозов в ближайшее время не будет;

какая погода 30 декабря - такая будет и в мае;

метель в этот день - летом будет хороший приплод пчел.

В народе 30 декабря - праздник Анисьин день. В старину в это время было принято резать гусей и свиней, а на стол ставить блюда из мяса и птицы.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 30 декабря нельзя ругаться, сквернословить, лениться, отказывать в помощи. Церковь порицает жадность, зависть, сплетни, месть.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не следует шить, вязать, заниматься рукоделием, а также поднимать оброненные кем-то вещи и принимать подарки от чужих людей.

Что можно делать 30 декабря

Считается, что святая Анисия исцеляет от желудочных болезней. В православный праздник сегодня обращаются к святой с молитвами о выздоровлении, а также просят защиты для детей.

В народе существует поверье: если в этот день выйти вечером на перекресток и громко назвать имя болеющего, то человек скоро выздоровеет. Еще одна примета связана с деньгами - считается, что если на Анисью носить с собой в кармане монету, то не будешь нуждаться в деньгах весь последующий год.

Кто отмечает день ангела 30 декабря

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анисья, Давид, Ирина, Лев, Макар, Мария, Яков.

По старому стилю день ангела у Петра, Ивана, Никиты, Николая, Даниила, Дениса, Александра.

Ранее мы публиковали православный календарь на январь 2024 с праздниками по новому стилю.

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