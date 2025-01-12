Дата 12 января известна несколькими важными религиозными и светскими праздниками.

Сегодняшняя дата насыщена интересными фактами - в этот день отмечается несколько важных религиозных и светских событий. Мы разобрались, какой праздник 12 января наступает в Украине и в мире, какие знаменитости родились и что запрещено делать.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти мученицы Татьяны Римской. При жизни эта девушка подвергалась множественным пыткам за свою веру, однако её мучители сами уверовали в Бога, за что Татьяну казнили. По старому стилю чтят святую Анисию Солунскую.

Ранее мы подробно писали, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан.

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Какой сегодня праздник в Украине

Праздник сегодня в Украине не радостный - это День политзаключенного. Памятная дата посвящена всем украинцам, которые пострадали от репрессий и преследований. Общеизвестно, что советская тоталитарная власть устраивала гонения на интеллигенцию - диссидентов отправляли в лагеря сурового режима, высылали из страны или закрывали в психбольницах.

Жертвами репрессий были Вячеслав Черновол, Василий Стус, Иван Свитличный, Евгений Сверстюк, Леонид Плющ и многие другие.

Этот день остается актуальным во время войны с Россией, когда российская власть, вопреки международному праву, продолжает террор против украинцев за выдуманные преступления.

Из известных украинцев 12 января родились композитор Степан Давыдов, меценатка Елизавета Милорадович, бандурист Гнат Хоткевич, конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев, художница Мария Примаченко, певица Злата Огневич.

Какой сегодня праздник в мире

В мире отмечается 12 января праздник День дочери 2025, когда матери и отцы поздравляют своих дочек.

Также в мире отмечаются сегодня праздники День марципана, Национальный день фармацевта США, День молодежи Индии.

Из мировых знаменитостей в эту дату родились художник Хосе де Рибера, писатель-сказочник Шарль Перро, изобретатель Этьен Ленуар, писатели Джек Лондон и Харуки Мураками, актриса Джемма Артентон.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня изестен как Татьянин день. Наши предки в эту дату пекли каравай в форме солнца, чтобы призвать весну. Выпечку раздавали всем домочадцам. Девушки в этот вечер собирались с подругами и гадали на судьбу, суженых и желания.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник отмечает церковь, чтобы не нарушить его запреты. Как и в другие важные православные торжества, нельзя ругаться, желать зла другим людям, грешить. Не стоит пить алкоголь и разводить беспорядок в доме, оставлять немытую посуду и мусорить.

Сегодня известны такие погодные приметы:

Если потеплело, то весна будет поздней.

Много снега выпало - к дождливому лету.

Ясный и морозный день предвещает богатый урожай.

Погода 12 января будет прохладной, со снегом в северных и западных областях.

У кого день ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 12 января отмечают обладатели имен Илья, Макар, Петр, Савва, Татьяна.

По старому стилю праздник 12 января наступают именины Антона, Даниила, Льва, Макара, Анисии, Арины, Ирины, Марии.

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