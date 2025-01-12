В Украине в Татьянин день поздравляют всех обладательниц этого красивого имени.

Татьянин день, день ангела Татьяны, день Татьяны, а также Бабий кут и Татьяна Крещенская - столько названий у любимого многими народно-православного праздника. Сейчас в эту дату свои именины отмечают все обладательницы этого красивого имени, а в старину с этим днем было связано много интересных обычаев и примет. Когда отмечают Татьянин день в Украине, а также как красиво поздравить именинниц - рассказываем ниже.

Татьянин день - когда отмечать по новому календарю

Православная церковь Украины в 2023 году перешла на новый календарь – новоюлианский. Поэтому память святых (и именины) совершаются на 13 дней раньше.

Таким образом, если день Татьяны ранее отмечали 25 января, то именины Татьян по новому стилю - 12 января.

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Татьянин день - главные традиции, запреты и приметы

Как уже говорили, согласно новому церковному календарю 12 января отмечают день памяти святой мученицы Татианы Римской. Она не захотела выходить замуж и посвятила свою жизнь служению церкви. Ее принуждали отречься от веры, но безуспешно: святая оставалась непоколебима. Более того, по ее молитвам рушились статуи языческих богов, а сама она даже после многих пыток оставалась невредима. Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают в Украине и историю этой святой.

В народе эту дату прозвали Татьяна Крещенская, или Бабий кут - печной угол, где хранилась утварь и можно было заходить только хозяйкам. Татяна Крещенская прозвали потому, что праздник приходится на крещенские дни (отдание Крещения по новому стилю - 14 января).

В старину в Татьянин день обязательно пекли каравай (старшая женщина в семье) и угощали им всех домочадцев. Считалось, что девочка, которая родилась в этот день, станет отличной хозяйкой и у нее не будет отбоя от женихов. Отсюда пошла еще одна интересная традиция: девушки, которым не терпелось замуж, делали символическую метлу и незаметно оставляли ее в доме понравившегося парня (чтоб свекровь не нашла).

Большую популярность Татьянин день снискал, когда российская императрица Елизавета 25 января подписала указ об основании Московского университета - так святую связали со студенчеством и стали считать его покровительницей. Однако к Украине это никакого отношения не имеет – свой праздник украинские студенты отмечают 17 ноября, в Международный день студента, а у римской святой просят мудрости и помощи в личной жизни.

Согласно приметам в Татьянин день нельзя:

употреблять алкоголь;

ругаться и ссориться;

допускать бардак - накануне нужно навести полный порядок в доме.

Татьянин день - поздравления именинницам

В день Татьяны поздравляю тебя с именинами! Вечной молодости тебе в душе, не смей ни грустить, ни печалиться, ведь твоя покровительница всегда рядом с тобой. Пусть она будет к тебе щедра и благосклонна, и всегда хранит тебя Господь, дорогая Таня!

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В день Татьяны пожелаю, чтобы все мечты и грезы стали явью, чтобы ангел незримо поддерживал и указывал верный путь, чтоб было сполна радости, счастья, удачи! Всех благ, Татьяна! С твоим днем!

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Поздравляю с твоим днем, Таня! Желаю, чтобы святая заступница охраняла от всех житейских невзгод, чтобы вела по жизни за руку, а жизнь была наполнена светом и теплом. Оставайся и будь счастлива! Танечка, с именинами!

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С днем ангела, милая Танюша! Пусть за окном зима, но в твоей жизни пусть все будет окутано теплом. Искренних тебе людей рядом, достойных врагов (но поменьше) и неуемного желания идти только вперед. Вдохновляй и вдохновляйся!

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С прекрасным праздником, дорогая Татьяна! Счастья тебе несметного, здоровья и удачи во всем. Пусть в каждом твоем дне будет место нечаянной радости - ты ее заслужила, а твой ангел-хранитель идет рука об руку с тобой!

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Танюша, твоя душа радуется, улыбка светится, а глаза горят! Не прекращай сиять! Желаю больших успехов в жизни, а еще немножко терпения и побольше сил. Пусть Татьяна святая благословит тебя!

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Танечка, желаю оставаться такой же светлой, доброй и удивительной! Пусть твой ангел-хранитель показывает тебе дорогу и помогает миновать все преграды на витиеватом жизненном пути. Пусть исполняются желания, и от удачи не будет отбоя. Желаю тебе только добра. С именинами, Таня!

Татьянин день - картинки

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