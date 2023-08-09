Народный праздник 10 августа известен под названиями Прохоры-Пармены, Прохоров день.

Православная церковь 10 августа чтит память апостолов от 70-ти Прохора, Пармена, Стефана и ещё 4 святых.

Наши предки в этот народный праздник чтили и благословляли кузнецов и несли им предметы для заточки, а также угощения. Мастеров кузнечного дела очень уважали в Киевской Руси. Эту профессию увековечивали в фамилиях. До сих пор в Украине много людей с фамилией Коваль и Ковалёв.

Мужчины, которые сами умели точить, в народный праздник 10 августа затачивали серпы, косы, лопаты и прочий инвентарь. Считалось, что нечисть и злые духи боятся остро наточенных предметов.

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Дата 10 августа издавна считается очень неудачной для торговли. В этот день люди старались ничего не покупать и не продавать, иначе деньги будут потрачены впустую.

На огороде и в поле 10 августа занимались вспахиванием земли, выкапыванием картошки, сбором урожая груш и яблок. Дата считается удачной для сбора грибов - в августе можно собирать маслята, подберезовики, сыроежки, белые грибы. При этом важно чтобы грибник был в хорошем настроении.

В праздник 10 августа особенно полезными считаются груши. В этот день обязательно стоит съесть свежую грушу для крепкого здоровья. Также из груш 10 августа готовят консервацию.

10 августа - знак Зодиака

Рожденный человек 10 августа по знаку Зодиака - Лев. По характеру он оптимистичный и дружелюбный. У именинников этого дня много друзей, но мало по-настоящему близких людей. Они зависимы от чужой оценки и любят похвалу. Ради чужого признания и одобрения готовы жить так, как им не нравится. На работе бывают строгими и очень требовательными.

Что нельзя делать 10 августа

День считается очень неудачным для торговцев и продавцов. Не рекомендуется устраивать ярмарки и распродажи, назначать важные сделки. Не стоит обменивать одни товары на другие, поскольку любой обмен будет невыгоден для вас. Повышается риск обмана, мошенничества, получения некачественных услуг.

Также в этот день не стоит делать крупные покупки. Купленные вещи прослужат недолго и не принесут радости.

Нельзя давать и брать деньги в долг, иначе до конца года будете в должниках.

Плохой день для переезда и смены места работы.

В этот день нельзя хвастаться своим заработком и покупками, иначе сглазите себя. Также нельзя жаловаться на свою жизнь, иначе проблем станет ещё больше.

Нельзя собирать овощи, фрукты, ягоды и грибы в плохом настроении. Такой урожай будет невкусным и не будет долго храниться.

Неудачный день для свадьбы - в браке будет много конфликтов.

Приметы погоды 10 августа

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Утром туман стелется над землей - к хорошей погоде, а если поднимается вверх, то будет дождь.

Если уже созрели груши, то осень будет ранней.

Облака высоко плывут - к ясной и сухой погоде.

Если утром на траве видно много росы, то день будет солнечным и жарким.

Пошел дождь, но нет ветра - ненастье затянется надолго.

Если прошел дождь, то в лесу будет много грибов.

На деревьях не видно желтых листьев - к поздней осени и затяжному бабьему лету.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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