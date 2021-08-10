Первое из них - день 70 апостолов-учеников Христовых. Прохор, Никанор, Тимон и Пармен - первые диаконы Церкви Христовой. По преданию, 12 апостолов выбрали 7 мужей и поставили их служить диаконами. В этот же день отмечается народный праздник 10 августа - Прохоров день.
Прохор был диаконом в Никомидии, принял мученическую смерть во имя Христа от рук язычников. Святой Никанор погиб в тот же день, когда убили камнями святого мученика Стефана. Тимон был убит язычниками в Аравии за проповедь Евангелия. Святой Пармен был диаконом в Македонии, скончался от болезни.
Какой сегодня церковный праздник - день памяти святителя Питирима
Юноша с детства был трудолюбив, читал писания о жизни святых. Писал иконы, пел церковные песни и славился своим трудолюбием. Он поступил в Вяземскую Предтеченскую обитель и совершал иноческие подвиги. В 21 год был пострижен в монахи с именем Питирим.
Читайте такжеИменинники 10 августа: кто празднует именины и каким именем назвать ребенка15 февраля 1685 года Патриарх Иоаким вызвал его в Москву и рукоположил во епископа Тамбовского.
Будучи верным Иисусу, Питирим постоянно молился, строил обители, привозил иконы, своими руками копал колодцы и учил священному писанию своих пасомых. Преставился в возрасте 53 лет.
Праздник 10 августа - день Смоленской иконы Божией Матери
Была написана святым Лукой во время жизни Богородицы. Греческий император Константин IХ Мономах выдавая в 1046 году свою дочь Анну за князя Всеволода Ярославича, сына Ярослава Мудрого, благословил ее в путь этой иконой. После смерти императора икона перешла к его сыну - Владимиру Мономаху. Он отвез ее в Смоленскую соборную церковь Успения Пресвятой Богородицы. Отсюда и название иконы - Одигитрия Смоленская.
Приметы 10 августа
- дождь без ветра - к плохой погоде надолго;
- туман стелется по реке - день будет ясным;
- сон в ночь на 10 августа указывает на ошибки, которые мешают вам добиться цели.
Что нельзя сегодня делать
- менять, продавать или отдавать вещи - удача уйдет вместе с ними;
- проводить финансовые операции и совершать сделки;
- брать в руки треснувшие зеркала и смотреться в них;
- обсуждать других людей даже в положительном ключе.
Что можно делать 10 августа
Наши предки в этот день ходили в лес за грибами. Важно быть в хорошем настроении, иначе можно вернуться ни с чем. Также можно собирать грибы. Есть примета - первый собранный стакан отдать другому человеку, тогда урожай будет хорошим.
Вас также может заинтересовать: