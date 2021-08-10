Православные верующие отмечают сегодня три важных события.

Первое из них - день 70 апостолов-учеников Христовых. Прохор, Никанор, Тимон и Пармен - первые диаконы Церкви Христовой. По преданию, 12 апостолов выбрали 7 мужей и поставили их служить диаконами. В этот же день отмечается народный праздник 10 августа - Прохоров день.

Прохор был диаконом в Никомидии, принял мученическую смерть во имя Христа от рук язычников. Святой Никанор погиб в тот же день, когда убили камнями святого мученика Стефана. Тимон был убит язычниками в Аравии за проповедь Евангелия. Святой Пармен был диаконом в Македонии, скончался от болезни.

Какой сегодня церковный праздник - день памяти святителя Питирима

Юноша с детства был трудолюбив, читал писания о жизни святых. Писал иконы, пел церковные песни и славился своим трудолюбием. Он поступил в Вяземскую Предтеченскую обитель и совершал иноческие подвиги. В 21 год был пострижен в монахи с именем Питирим.

Читайте такжеИменинники 10 августа: кто празднует именины и каким именем назвать ребенка15 февраля 1685 года Патриарх Иоаким вызвал его в Москву и рукоположил во епископа Тамбовского.

Будучи верным Иисусу, Питирим постоянно молился, строил обители, привозил иконы, своими руками копал колодцы и учил священному писанию своих пасомых. Преставился в возрасте 53 лет.

Праздник 10 августа - день Смоленской иконы Божией Матери

Была написана святым Лукой во время жизни Богородицы. Греческий император Константин IХ Мономах выдавая в 1046 году свою дочь Анну за князя Всеволода Ярославича, сына Ярослава Мудрого, благословил ее в путь этой иконой. После смерти императора икона перешла к его сыну - Владимиру Мономаху. Он отвез ее в Смоленскую соборную церковь Успения Пресвятой Богородицы. Отсюда и название иконы - Одигитрия Смоленская.

Приметы 10 августа

дождь без ветра - к плохой погоде надолго;

туман стелется по реке - день будет ясным;

сон в ночь на 10 августа указывает на ошибки, которые мешают вам добиться цели.

Что нельзя сегодня делать

менять, продавать или отдавать вещи - удача уйдет вместе с ними;

проводить финансовые операции и совершать сделки;

брать в руки треснувшие зеркала и смотреться в них;

обсуждать других людей даже в положительном ключе.

Что можно делать 10 августа

Наши предки в этот день ходили в лес за грибами. Важно быть в хорошем настроении, иначе можно вернуться ни с чем. Также можно собирать грибы. Есть примета - первый собранный стакан отдать другому человеку, тогда урожай будет хорошим.

Вас также может заинтересовать:

Автор: Кристина Кащавцева