В народе эта дата получила названия Прохоры-Пармены, Прохоров день.

10 августа христиане отмечают церковный праздник семи апостолов, выбранных из 70 учеников Иисуса Христа. В этот день наши предки прославляли учеников Христа, а также кузнецов. Кузнецам дарили подарки и говорили им слова благодарности. К этой профессии относились с большим уважением. Ранее мы рассказывали о том, какой сегодня церковный праздник еще.

В этот день несчастливой считается торговля. 10 августа стараются ничего не покупать и не продавать, иначе купленная вещь прослужит очень недолго. Все важные покупки лучше отложить на потом. Также 10 августа нельзя играть свадьбу, иначе брак будет несчастливый.

С этого дня крестьяне начинали копать картошку. В лесу собирали грибы и ягоды. Первый собранный стакан ягод надо кому-то отдать, чтобы было счастье.

Приметы погоды 10 августа

Если груши уже поспели, то осень будет ранней.

Утром туман по воде стелется – к хорошей погоде.

Много росы утром – день будет солнечным.

Облака высоко плывут – к сухой и ясной погоде.

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Автор: Екатерина Пулатова