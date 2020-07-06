Самая лучшая глазурь для торта: рецепты эффектного украшения
Сладкая глазурь – это не просто глянцевое покрытие-украшение для тортов, она еще и помогает дольше сохранить свежесть выпечки.
Готовится глазурь для торта чаще всего из шоколада или какао.
Шоколадная глазурь
- Горький шоколад - 100 г
- Сливочное масло - 27 г
- Сметана 25% - 45 г
- Ванилин - по вкусу
- Сахарная пудра - 110 г
- Соль - щепотка
Шоколад поломать и положить в миску, растопить его на водяной бане. Поскольку шоколад горький, добавить в миску одну столовую ложку воды.
Читайте такжеНежный чизкейк: как приготовить невероятный десерт без выпекания
В миску с горячим шоколадом положить сливочное масло и перемешать до однородной глянцевой массы. Делать это нужно плавными движениями, чтобы в ней не образовались пузырьки воздуха. Это может повлиять на конечный результат во время нанесения.
Добавить сметану и перемешать до однородной массы (она должна легко стекать с ложки).
В миску с глазурью всыпать сахарную пудру мелкого помола и перемешать. Для усиления аромата можно добавить ваниль или коньяк хорошего качества.
Покрыть миску с глазурью пленкой и убрать в холодильник на полчаса.
Достать глазурь из холодильника и оставить при комнатной температуре на 10 минут, чтобы она нагрелась и стала немного жиже. Температура готовой глазури должна быть 35-40°С.
Глазурь из шоколада готова и можно наносить на поверхность торта.
Карамельная глазурь
- Сахар гранулированный (желательно мелко-зернистый) - 180 г
- Вода (теплая) - 150 г
- Сливки (35%) - 150 г
- Крахмал кукурузный - 10 г
- Желатин (листовой) - 5 г
Листовой желатин замочить в холодной воде.
Холодные сливки смешать с просеянным крахмалом.
Приготовления карамели. На сухую сковороду с толстым дном насыпать сахар. Растапливать его на небольшом огне до светло-коричневого цвета, главное не пережечь сахар.
Аккуратно влить в карамель теплую воду. Довести до кипения и до полного растворения карамели, проверить, проведя ложечкой по дну сосуда.
Горячую карамельную массу влить тонкой струйкой в сливки с крахмалом, постоянно перемешивая венчиком. Немного остудить и ввести в нее только что отжатый листовой желатин.
Зеркальная шоколадная глазурь
- Шоколад (черный + молочный) - 50 г
- Желатин - 3 г
- Сыворотка - 30 г
Сыворотку обязательно нужно попробовать на вкус, чтобы не была слишком кислой или старым продуктом.
Залить желатин сывороткой, дать ему время увеличиться в объеме. Затем расплавить шоколад, соединить с желатиновой массой, активно размешать.
Если необходимо, повторно подогреть массу, чтобы добиться гладкой консистенции (но не доводить до кипения и не перегревать).
На поверхности готовой глазури могут появиться пузырьки воздуха. Размешивая массу, охладить ее.
Цветная зеркальная глазурь
- Вода - 65 мл
- Сахар - 115 г
- Сироп глюкозы - 115 г
- Желатин - 9 г
- Белый шоколад - 50 г
- Краситель любого цвета (жирорастворимый)
Соединить в миске сахар, воду и сироп глюкозы. Положить на огонь и варить, перемешивая. Довести до кипения и варить до растворения всех компонентов (это будет почти сразу после закипания).
Читайте такжеВкуснейшие налистники: как приготовить аппетитное блюдо
Горячую массу влить в шоколад, перемешать.
Желатин растворить в теплой воде, понемногу добавлять в массу. Пробить массу блендером, стараясь, чтобы пузырей было как можно меньше.
Добавить в массу краситель желаемого цвета. Перемешивать до его растворения. Процедить массу через сито. Готовую глазурь накрыть пленкой "в контакт" и положить в холодильник.
Использовать глазурь можно на следующий день. К этому времени она уже успеет застыть, поэтому ее нужно будет предварительно растворить водяной бане.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram