Самая лучшая глазурь для торта: рецепты эффектного украшения

Глазурь является неотъемлемой частью многих тортов. Она делает их совершенными.

Сладкая глазурь – это не просто глянцевое покрытие-украшение для тортов, она еще и помогает дольше сохранить свежесть выпечки.

Готовится глазурь для торта чаще всего из шоколада или какао.

Шоколадная глазурь

Горький шоколад - 100 г

Сливочное масло - 27 г

Сметана 25% - 45 г

Ванилин - по вкусу

Сахарная пудра - 110 г

Соль - щепотка

Шоколад поломать и положить в миску, растопить его на водяной бане. Поскольку шоколад горький, добавить в миску одну столовую ложку воды.

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В миску с горячим шоколадом положить сливочное масло и перемешать до однородной глянцевой массы. Делать это нужно плавными движениями, чтобы в ней не образовались пузырьки воздуха. Это может повлиять на конечный результат во время нанесения.

Добавить сметану и перемешать до однородной массы (она должна легко стекать с ложки).

В миску с глазурью всыпать сахарную пудру мелкого помола и перемешать. Для усиления аромата можно добавить ваниль или коньяк хорошего качества.

Покрыть миску с глазурью пленкой и убрать в холодильник на полчаса.

Достать глазурь из холодильника и оставить при комнатной температуре на 10 минут, чтобы она нагрелась и стала немного жиже. Температура готовой глазури должна быть 35-40°С.

Глазурь из шоколада готова и можно наносить на поверхность торта.

Карамельная глазурь

Сахар гранулированный (желательно мелко-зернистый) - 180 г

Вода (теплая) - 150 г

Сливки (35%) - 150 г

Крахмал кукурузный - 10 г

Желатин (листовой) - 5 г

Листовой желатин замочить в холодной воде.

Холодные сливки смешать с просеянным крахмалом.

Приготовления карамели. На сухую сковороду с толстым дном насыпать сахар. Растапливать его на небольшом огне до светло-коричневого цвета, главное не пережечь сахар.

Аккуратно влить в карамель теплую воду. Довести до кипения и до полного растворения карамели, проверить, проведя ложечкой по дну сосуда.

Горячую карамельную массу влить тонкой струйкой в сливки с крахмалом, постоянно перемешивая венчиком. Немного остудить и ввести в нее только что отжатый листовой желатин.

Зеркальная шоколадная глазурь

Шоколад (черный + молочный) - 50 г

Желатин - 3 г

Сыворотка - 30 г

Сыворотку обязательно нужно попробовать на вкус, чтобы не была слишком кислой или старым продуктом.

Залить желатин сывороткой, дать ему время увеличиться в объеме. Затем расплавить шоколад, соединить с желатиновой массой, активно размешать.

Если необходимо, повторно подогреть массу, чтобы добиться гладкой консистенции (но не доводить до кипения и не перегревать).

На поверхности готовой глазури могут появиться пузырьки воздуха. Размешивая массу, охладить ее.

Цветная зеркальная глазурь

Вода - 65 мл

Сахар - 115 г

Сироп глюкозы - 115 г

Желатин - 9 г

Белый шоколад - 50 г

Краситель любого цвета (жирорастворимый)

Соединить в миске сахар, воду и сироп глюкозы. Положить на огонь и варить, перемешивая. Довести до кипения и варить до растворения всех компонентов (это будет почти сразу после закипания).

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Горячую массу влить в шоколад, перемешать.

Желатин растворить в теплой воде, понемногу добавлять в массу. Пробить массу блендером, стараясь, чтобы пузырей было как можно меньше.

Добавить в массу краситель желаемого цвета. Перемешивать до его растворения. Процедить массу через сито. Готовую глазурь накрыть пленкой "в контакт" и положить в холодильник.

Использовать глазурь можно на следующий день. К этому времени она уже успеет застыть, поэтому ее нужно будет предварительно растворить водяной бане.

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