Какой сегодня православный праздник отмечают верующие, приметы дня и чего нельзя делать.

УНИАН рассказывает, какой церковный праздник сегодня, можно ли работать в этот день и о главных запретах.

Православный праздник сегодня, 24 мая - день памяти святого Мокия Амфипольского

Мокий жил в III веке и был пресвитером в Амфиполе (Македония).

То были времена правления императора Диоклетиана и гонений на христиан, и Мокий пытался убедить язычников принять крещение. За это его привели на суд к правителю и присудили к пыткам. Но после всех истязаний святой остался цел и невредим. Более того, на его защиту встал народ и правитель города, опасаясь бунта, отправил Мокия в Византию, где его казнили.

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Когда к власти пришел император Константин, он возвел в честь святого храм, куда перенесли его мощи.

Народный праздник 24 мая называется Мокий Мокрый.

Православный праздник сегодня, 24 мая - день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия

Кирилл и Мефодий родились в византийском городе Фессалоники (ныне Салоники) в знатной семье. Их отец был военачальником, Мефодий также планировал сделать карьеру военного, но потом стал монахом. Кирилл обучался у Льва Математика и будущего патриарха Фотия в Константинополе и был преподавателем философии.

В 862 году в Константинополь приехали посланцы Ростислава из Великой Моравии и попросили прислать им учителей-проповедников. Туда отправили Кирилла и Мефодия. Именно там Кирилл составил славянскую азбуку, а помогали ему в этом Мефодий, Климент, Наум, Савва, Горазд и Ангеляр. На славянский язык Кирилл перевел Евангелие и Псалтирь. В летописях упоминается, что первые слова на славянском языке были апостола Иоанна: "Вначале бе (было) Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово". Считается, что появилась славянская письменность в 863 году.

Какой сегодня праздник - народные приметы 24 мая

По приметам дня судили, какими будут погода и лето:

утром туман выпал - к дождливому лету;

заря багряная - будет жаркий летний сезон;

если сегодня мокро - лето будет еще мокрее;

похолодало на вечер - погода ухудшится, будет гроза.

Теплый день сегодня обещал богатое лето.

Какой сегодня церковный праздник - что нельзя делать 24 мая

Сегодня запрещается сеять и работать в огороде, иначе град погубит урожай. Нельзя браться за новые дела, если не завершили старые - толку нигде не будет.

Считалось, что сегодня незамужним девушкам нельзя подметать полы и выносить мусор - можно вымести женихов. Также в этот день старались не делать свадьбу, иначе союз будет непрочным и недолгим.

Что сегодня можно делать

В этот день нужно пойти в церковь и помолиться святым. У святого Мокия просили укрепить веру и семейного благополучия. Кириллу и Мефодию молились, чтобы они помогали в учебе и даровали знания. Этот день считается семейным праздником - вечером нужно обязательно собраться всей семьей.

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