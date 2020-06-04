Полнолуние 5 июня: в чем его особенность и как оно повлияет на знаки Зодиака

Полнолуние 5 июня имеет свою особенность. Вы сможете увидеть Земляничную Луну — так называют полнолуние первого летнего месяца.

В пятницу, 5 июня наступает Полнолуние. В этот день можно смело браться за новые начинания, разрабатывать бизнес-планы новых проектов и возлагать на себя всевозможные обязательства, которые окажутся посильными.

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Полнолуние 5 июня имеет свою особенность. Вы сможете увидеть Земляничную Луну — так называют полнолуние первого летнего месяца. Полнолуние 5 июня начинает цепочку трех затмений Луны. Следующие ожидаются 5 июля и 3 августа.

УНИАН также расскажет вам, что приготовили звезды в этот день каждому знаку Зодиака.

Полнолуние в июне: когда, дата

Полнолуние наступит 05.06.2020 в 22:13. Это 14 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Стрелец. Процент освещенности Луны составляет 100%. Восход Луны в 20:45, а закат в 03:45.

Особенности июньского полнолуния

Полнолуние 5 июня начинает цепочку трех затмений Луны. Следующие ожидаются 5 июля и 3 августа.

Отличительные черты этого затмения – иллюзии, особенно в материальных и денежных вопросах – соединение Венеры и Нептуна в Тельце.

Способствует полной неразберихе в эмоциональной сфере, целиком поглощающей душу и чувства. Люди неправильно оценивают свои силы и ситуации, склонны к необдуманным тратам и поступкам.

Оторванность от реальности, идеализм, романтизм, мечтательность приводят к непрактичным действиям. Но это может быть продуктивный период для творческих людей, т.к. соединение Венеры и ее высшей октавы – Нептуна, дает большое воображение, и вдохновение.

Что можно и нельзя делать в полнолуние 5-го июня

Лунный Стрелец несколько уводит наши мыслительные процессы от земной логики и конкретики в область абстрактного мышления.

Однако, несмотря на это, период идеален для решения вопросов, связанных с юриспруденцией и любыми правовыми вопросами. Можно смело подавать заявку в регистрирующие органы власти на создание юридических лиц, общественных организаций либо дочерних предприятий.

Любые бюрократические вопросы в это время решаются на удивление легко, практически сами собой. Всевозможные путешествия и командировки также будут иметь успех и пройдут без особых негативных приключений. Однако стоит остерегаться операций, связанных с землей или строительством.

Полнолуние 5 июня - наиболее благоприятный день для разного рода важных начинаний. Можете смело продвигать свои предложения, они обязательно найдут отклик и будут приняты.

Однако стоит все хорошенько продумать и взвесить, так как начать можно дело, не только ведущее к победе, но и заканчивающееся полным крахом. День хорош для укрепления родственных отношений.

Полнолуние в июне: что ждет знаки Зодиака 5 июня:

Овен: гороскоп на 5 июня 2020

Звезды по-прежнему шлют вам испытания. Эмоциональная нестабильность может стать причиной конфликтов на работе и дома. Не проявляйте активности в коммерческих делах — вам будет сложно трезво оценить свои возможности и не гоняться за пустыми прожектами. Несмотря на усилия, вы не сумеете преодолеть все преграды и препятствия на своем пути.

Телец: гороскоп на 5 июня 2020

Читайте такжеИюнь принесет счастье четырем знакам Зодиака - астрологДень равновесия, гармонии с окружающим миром, справедливости. Достаточно удачное время для деловых операций, связанных с риском, хотя особых финансовых прибылей ожидать не приходится. В окружении могут произойти перемены: появление новых людей позволит участвовать в новых проектах. Вечер проведите наедине со своими мыслями, в тишине и одиночестве. Используйте благоприятный момент для того, чтобы разобраться с отложенными делами или нерешенными проблемами, для обдумывания дел, отложенных в долгий ящик. Сны сбудутся, к полному удовольствию.

Близнецы: гороскоп на 5 июня 2020

Неблагоприятный день для здоровья. Особенно внимательным нужно быть мужчинам-Близнецам. Жизненный потенциал на низком уровне. Исключите всякие отрицательные эмоции или физические нагрузки. Неудачное время для деловых операций, связанных с риском. Не обращайте внимания на мелкие неприятности — пройдет время, и все уладится. Личные отношения порадуют своей откровенностью и теплотой. Не исключено, что к вам заглянут старые знакомые. Вечер проведите наедине со своими мыслями, в тишине и одиночестве. Используйте благоприятный момент для того, чтобы разобраться с отложенными делами или нерешенными проблемами.

Рак: гороскоп на 5 июня 2020

Этот день запомнится вам возвратом к прошлому. Возможно, именно сегодня вам захочется побыть наедине со своими мыслями, в тишине и одиночестве. Используйте благоприятный момент для обдумывания дел, отложенных в долгий ящик. Предстоит найти компромисс между тем, что хочется, и тем, что надо.

Лев: гороскоп на 5 июня 2020

Звезды по-прежнему посылают вам испытания. Не проявляйте активности в коммерческих делах — вам будет сложно трезво оценить свои возможности. Вы не сможете сегодня преодолеть все преграды на своем пути. Нужно быть очень осторожным и внимательным в любом деле: ситуация может сложиться совсем не так, как вы ожидаете. Скорее всего вашим планам и надеждам не суждено осуществиться. Вероятны финансовые потери или проблемы с друзьями.

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Критический день. На работе и дома вероятны нестабильность. Эмоциональная чувствительность может стать причиной неуравновешенности и раздражительности. Возможны резкие и внезапные перепады в настроении, мучительные сны или головные боли. Вам необходимо трезво оценить действительность и не гоняться за пустыми прожектами. Не проявляйте активности в коммерческих делах.

Весы: гороскоп на 5 июня 2020

Критический день. На работе и дома вероятна нестабильность. Звезды рекомендуют трезво оценить действительность, не гоняться за пустыми прожектами и не верить обещаниям. Несмотря на усилия, вы не сумеете преодолеть все преграды. Не конфликтуйте с окружающими, не навязывайте им своих мнений. Во второй половине дня возможны резкие и внезапные перепады в настроении или головные боли.

Скорпион: гороскоп на 5 июня 2020

Неблагоприятный день. Сегодня вероятны грубые ошибки и просчеты. Не стоит строить больших планов, начинать новые дела, лучше заняться домашними проблемами. Деловые встречи не принесут желаемых результатов, перенесите их на другой день. Люди, с которыми вы познакомитесь в этот день, наверняка будут иметь в вашей жизни большое значение.

Стрелец: гороскоп на 5 июня 2020

Неблагоприятный день. Особенно внимательным нужно быть мужчинам-Стрельцам — в новолуние их жизненный потенциал снижается. Неудачное время для деловых и коммерческих операций, связанных с риском. Используйте благоприятный момент для того, чтобы разобраться с нерешенными проблемами в межличностных отношениях.

Козерог: гороскоп на 5 июня 2020

Критический день. Нестабильность в личной жизни может стать причиной неуравновешенности и раздражительности. Возможны резкие и внезапные изменения в служебном или общественном положении, связанные с клеветой и происками недоброжелателей. Вам необходимо трезво оценить свое окружение.

Водолей: гороскоп на 5 июня 2020

День откровений, очищения мыслей, размышлений, неблагоприятный для начала нового дела и чреватый трудностями в личных и семейных отношениях. Откажитесь от любой активной деятельности, не проявляйте инициативу. Трезвая оценка ситуации и окружающих вас людей, здравый смысл помогут вам с честью выйти из создавшегося положения.

Рыбы: гороскоп на 5 июня 2020

Пассивный день. Ожидается снижение уровня жизненных сил. Деловые встречи не принесут желаемых результатов, поэтому лучше перенести их на среду. Будьте внимательны при работе с деловыми и ценными бумагами. Эмоциональная жизнь может быть нестабильной: или экзальтированной, или подавленной. Усилится отчуждение и подозрительность по отношению к окружающим.

Гороскоп подготовлен по материалам supercook.ru.

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