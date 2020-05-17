Астролог составила гороскоп на неделю 18 - 24 мая

Успешна деятельность, связанная с посредничеством, сбором и передачей разного рода информации, с поиском и внедрением различных изобретений.

21 мая Солнце входит в знак Близнецов, что способствует быстроте мыслей и действий, усиливается восприимчивость к чувствам других людей. Многие люди становятся гибкими, любопытными, восприимчивыми ко всяким изменениям. Масса интересов мешает понять, в чем действительные таланты и чем лучше сейчас заниматься. Успешна деятельность, связанная с посредничеством, сбором и передачей разного рода информации, с поиском и внедрением различных изобретений.

По знаку Близнецов движется ретроградная Венера, поэтому внимание концентрируется на событиях прошлого, давних взаимоотношениях и эти темы, в большинстве своем, проясняются и завершаются. Чаще чем обычно, у людей возникают эмоциональные проблемы, которые можно решить, если этим осознанно заниматься. В этот период формируются благоприятные обстоятельства для того, чтобы понять причинно - следственную связь происходящего, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Овен

Поток информации и идей усилится, возникает необходимость находиться в движении. Возникают обстоятельства, при которых вы сможете раскрыть или улучшать основные качества и навыки. Взаимоотношения и со­вместная деятельность с братьями, сестрами и ближним окружением активизируются, при этом необходимо постоянно возвращаться к прошедшим событиям. Возможно возобновление прежних любовных связей. Сложно согласовать свои чувства и умственную активность, в результате, вы вынуждены тратить много времени, анализируя все, что чувствуете.

Телец

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Близнецы

Ваша разговорчивость и стремление противопоставить свои идеи и мнения идеям и мнениям других людей, делает вас конкурентоспособным в новых жизненных условиях. Это время оценки ваших личных достоинств, на первый план выступа­ют ваша личность и цели, к которым вы стремитесь. Вы осознаете, что нужно предпринять, чтобы стать преуспевающим и независимым, быть главным действующим лицом в любой ситуации. Возрастает самооценка, осознаёте свою значимость и индивидуальность, поэтому хорошо идут дела, касающиеся непосредственно вас.

Рак

Вы не особенно разговорчивы, даже когда вам есть что сказать. Воображение и фантазия помогает восстанавливать жизненную энергию. Вы склонны к ностальгии, вспоминание о прошлых любовных взаимоотношениях. Могут быть болезненные воспоминания, из-за чего проводите наедине с собой много времени. В уединении можете очень эффективно работать, по-настоящему мыслить, заниматься, перерабатывать информацию. Очень важно сейчас разбираться с вашими прошлыми отношениями, находить источники разногласий или недоразумений и устранять их, достигать взаимного согласия.

Лев

Напористость и пробивные способности в отношениях, воинственность и чрезмерная активность, могут быть трансформированы в творческое самовыражение и духовное совершенствование. Вас может не удовлетворять ваша внутренняя жизнь, т.к. не хватает времени на то, чтобы заниматься личными взаимоотношениями. При этом вы хорошо понимаете коллективные интересы, политику, массовые события и общественные дела. Обмен идеями с группами людей - это как раз то, что вам хорошо удается. Сейчас вы закладываете фундамент будущих успехов, используя опыт прошлых событий.

Дева

Читайте такжеАстрологи назвали три знака Зодиака, которых в мае ждет крупное везениеОкружающие замечают ваши таланты, продемонстрируйте им свою склон­ность к сотрудничеству и заинтересован­ность. Не ждите, чтобы окружающие обратили на вас вни­мание: пользуйтесь любым удобным слу­чаем, чтобы попасться им на глаза и продемонстрировать свои лучшие качества. В этот период личные и даже любовные дела могут влиять на профессиональную деятельность и наоборот. Велико ваше влияние на партнеров. Полезно использовать старые связи, благодаря помощи давним партнерам, ваш союзник, супруг или партнер может полу­чить признание или карьерный рост.

Весы

Озадачены глобальными вопросами, на любую жизненную ситуацию смотрите как бы со стороны. Окружающие воспринимают вас мыслителем и философом, т.к. вы больше интересуетесь духовным, нежели материальным, в это время вас перестают волновать обычные житейские дела. Может возникнуть жела­ние расширить свои познания, либо повысить образование или квалификацию. Причины недомоганий — недостаточная физическая активность. Для хорошего самочувствия очень важны сейчас дозированные физические нагрузки и энергетические способы лечения, а также, занятия духовным развитием.

Скорпион

В этот период вы очень впечатлительны и податливы внешней эмоциональной атмосфере. Появляется склонность к секретам, вы можете узнать какую либо тайну. Активизируются скрытые таланты, творчество можно использовать для самообновления. Вам часто мешает подсознательный страх, связанный с прошлым неудачным опытом личных и деловых отношений. Только осознав причины прошлых неудач, вы сможете успешно развивать в настоящем и будущем существующие или вновь появившиеся взаимоотношения. Романтические замыслы могут быть воплоще­ны в реальность.

Стрелец

Способны оказыва­ть сильное влияние на окружающих и добиваться их сотрудничества, компромиссы об­легчают выяснение общих целей. Если вы состоите в браке или имеете постоян­ного партнера, возникает необходимость оценивать этот союз с практической точки зрения и перспектив этих взаимоотношений. Люди из прошлого, давние партнеры, коллеги, а также все то хорошее и плохое, что вас связывало, способствует формированию вашей новой жизненной философии. Это хорошее время для решительных действий в решении юридических вопросов, контрактов, переговоров.

Козерог

Старайтесь активно использовать свои старые связи, через них вы сможете обрести новые перспективы. Вы сейчас можете извлечь пользу, практически из любой ситуации. В этот период успешны такие виды деятельности, как литера­турное творчество или ораторские проекты. Благодаря встречам и общению со старыми друзьями и коллегами, происходят судьбоносные знакомства. Долгосрочные партнерские взаимоотношения возможны, если они возникают на основе общих интересов. В этот период времени также активизируется общение с деловыми людьми, обладающими нужными связями.

Водолей

Возникает излишняя тревога по поводу детей, их успеваемости в школе, определения в жизни. Может возникнуть острая необходимость сказать бывшему партнеру все то, что не было сказано ранее. Профессиональная деятельность принесет финансовый успех, если она ориентирована на давнее партнерство. Если же вы долгое время не можете найти покупателя на движимое или недвижимое имущество, сдать помещение под аренду, то на этой неделе давайте объявления, активно рекламируйте и вам улыбнется удача. Вы можете очень выгодно купить материалы, либо вещь, о которой давно мечтали.

Рыбы

В это время лучше избегать всяческих собраний и других скоплений народа, предпочитая обществу домашнюю обстановку. Успешно работаете дома, вкладываете много созидательной энергии в сферу семьи и свою внутреннюю жизнь. Это период, когда общение с отцом или дедом, могут послужить началом нового жизненного этапа. Вы находите ответы на самые важные вопросы, понимаете, что вам нужно сделать, чтобы улучшить качество вашей жизни. Этот период бла­гоприятен для деятельности, связанной с продажей или покупкой недвижимости или предметов домашнего обихода.