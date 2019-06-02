Новолуние в июне: астролог дал прогноз для всех знаков зодиака

В июне 2019 года произойдет новолуние в знаке Близнецов.

В июне 2019 года произойдет новолуние в знаке Близнецов. Как говорят астрологи, оно знаменует собой новое начало. Новолуние в Близнецах дает положительную энергию для начала собственного бизнеса или новой деятельности, а также для новых знакомств.

Новолуние в июне 2019: когда

Новолуние в июне 2019 года состоится 3-го числа в 13.02 по киевскому времени. По лунному календарю, в этот момент начинаются первые лунные сутки.

Что нельзя делать в новолуние

Астрологи называют новолуние в Близнецах "новолунием коммуникаций". В это время хорошо проводить время с друзьями и заводить новые знакомства.

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А вот конфликтовать не стоит. Астрологи утверждают, что ссора, зародившаяся по новолунию, может затянуться на долго. По этой же причине не стоит в этот период начинать судебные разбирательства.

Также не стоит посвящать этот день генеральной уборке. Вместо порядка может получиться хаос, который свойственен Луне в полной фазе.

Употребление алкоголя и сильнодействующих препаратов в этот день может привести к непредсказуемым последствиям.

Новолуние в Близнецах: советы астролога

По словам астролога Ольги Стеллы, новолуние 3 июня дает энергию для коммуникации и расширения горизонтов. В этот день общение с друзьями может принести вам новые идеи для того, чтобы начинать что-то делать.

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Астролог отмечает, что это новолуние перед затмением, которое состоится 2 июля, поэтому стоит воспользоваться его энергией для завершения старых дел, особенно касающихся поездок, командировок и оформления документов.

В целом 3 июня, по прогнозу астролога, будет радостным и спокойным. Проблемы могут возникать в делах, связанных з международными отношениями. В странах, где есть сильная оппозиция, могут возникать восстания.

Новолуние в июне: гороскоп для всех знаков зодиака

Овен. У Овнов новолуние в июне пройдет в третьем секторе гороскопа. Это означает, что это будет прекрасный месяц для того, чтоб укрепить свои знания и научится чему-то новому. Также это будет отличный месяц для новых знакомств, поиска партнеров по бизнесу или расширения клиентской базы. Если вы думаете об открытии собственного бизнеса, то это новолуние принесет успех в сфере коммуникаций, продаж или путешествий.

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Тельцы. Для Тельцов это будет месяц расширения финансового потока. Возможны крупные вложения, поступления денег или важные покупки. Астролог советует побаловать себя, и купить себе что-то поднимающее вам настроение. Для Тельцов это будет хороший месяц для свадеб или для встречи своей второй половинки.

Близнецы. Поскольку новолуние в июне произойдет в знаке Близнецов, на представителей этого знака оно повлияет больше всего, особенно на тех, кто родился с 28 мая по 10 июня. Новолуние даст энергию для реализации собственных идей. Это отличный день, чтобы заявить о себе. Также день хорош для того, чтоб позаботится о своем здоровье или начать заниматься спортом. Также по новолунию 3 июня Близнецам хорошо составлять планы на год.

Раки. У Раков новолуние пройдет в 12 секторе гороскопа, поэтому оно даст энергию для завершения старых дел, рассказывает астролог. Также это хороший период для путешествий в далекие страны и познания себя. Также в этот период хорош для оформления документов для эмиграции или работы за рубежом.

Лев. Для Львов это новолуние знаменует период общения с друзьями. В этом месяце хорошо заводить новых друзей или мирится с теми, с кем вы поссорились. В этот период астролог прогнозирует для Львов пик популярности. Поэтому это хорошее время для продвижения себя и собственного дела.

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Дева. Для Дев новолуние в июне знаменует продвижение на работе. Начальство может вас заметить и по достоинству оценить ваши способности. Также вы можете в этом месяце сменить работу на более престижную. В вашей жизни могут появиться новые люди, например, новое начальство, которые смогут помочь вашей карьере.

Весы. Для представителей знака Весы новолуние пройдет в девятом секторе гороскопа, а значит, это будет благоприятный период для расширения горизонтов. Этот период хорош для путешествий, общения с иностранцами. Астролог советует в этом месяце смело мечтать и позволять себе больше, чем обычно. А вот судебные разбирательства начинать по новолунию Весам не стоит, иначе они могут затянуться на долго.

Скорпион. Для Скорпионов этот месяц будет чувственным. Есть возможность перехода ваших отношений на новый уровень. Сексуальная жизнь окрасится новыми красками. Этот период хорош для проработки своих страхов, а также избавления от плохих привычек. Также это хорошее время для вложений в собственное дело или недвижимость.

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Стрелец. Для вас этот месяц будет довольно эмоциональным. В этот день могут возникнуть новые знакомства либо возможно возвращение людей из прошлого. Период хорош для укрепления личных отношений или отношений с бизнес-партнерами.

Козерог. Для Козерогов в этом месяце стоит уделить внимание здоровью. Это хорошее время, для прохождения обследований, оздоровления и введения здоровых привычек. Если вы давно хотели начать рано вставать или заниматься спортом, то это подходящее время. У одиноких Козерогов есть большие шансы встретить свою любовь, возможен служебный роман.

Водолей. Это хорошее время для посещения светских мероприятий, концертов, участия в разного рода соревнованиях. Вы будете привлекать внимание окружающих. Возможна новая влюбленность. Если вы найдете какой-то новое хобби, в дальнейшем оно может перерасти в профессию.

Рыбы. По словам астролога, сильно почувствую новолуние в июне представители знака Рыбы. Для вас этот период будет связан с домом. Это хорошее время для налаживания отношений с родственниками, возможно рождение детей. Также это благоприятный период для переездов, покупки жилья или ремонта.