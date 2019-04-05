Новолуние 5 апреля: как оно повлияет на знаки Зодиака - прогноз астрологов

Новолуние наступит 5-го апреля в 11:50. Астрологи дали прогноз для каждого знака Зодиака на этот день.

Грядущее новолуние пройдет в знаке Овна, и этот день, по словам астрологов, будет довольно благоприятным.

Астрологи рекомендуют использовать энергетику этого дня для новых достижений и решения насущных вопросов, а также для оздоровления, пишет SlovoFraza.

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Овен

Овны в день новолуния смогут преодолеть сомнения и страхи. 5 числа им можно смело планировать поход по магазинам, а также смену имиджа. Новый гардероб и перемены во внешнем виде помогут справиться с плохим настроением, а также привлечь внимание противоположного пола.

Телец

Тельцам в день новолуния судьба предоставляет шанс "взять быка за рога". Эти сутки - прекрасное время как для новых начинаний, так и для завершения долгоиграющих дел или проектов.

Близнецы

Новолуние для Близнецов — время размышлений и спокойствия. Благодаря временной приостановке активности появится возможность найти решение сложных вопросов, определиться с целями, а также наладить отношения с близкими людьми.

Рак

Астрологи рекомендуют 5 числа Ракам разобраться в запутанных отношениях, расставить приоритеты. Этот день благоприятен для судьбоносного шага: Ракам, которые уверены в своих чувствах, можно смело признаваться в любви, делать предложение руки и сердца.

Лев

Львы в новолуние смогут покорить новые вершины. Но конкуренты в это время вряд ли будут радоваться их успехам, поэтому представителям этого Знака нужно держать ухо востро.

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Дева

Девам новолуние может принести серьезные испытания, когда придется сделать важный выбор. Не исключено, что им придется чем-то пожертвовать, чтобы успеть сделать то, что действительно важно на этом жизненном этапе. Девам не стоит расстраиваться, ведь нередко судьба испытывает людей, проверяя их на прочность, но и щедро награждает победителей.

Весы

Весам в день новолуния астрологи рекомендуют не отлынивать от своих обязанностей и не пытаться работать в половину силы. Активность 5 числа даст возможность одержать победу в скором будущем, а набранный темп не позволит остановиться в шаге от цели.

Скорпион

Новолуние для Скорпионов — отличный шанс наладить личную жизнь. Тем, кто уже находится в отношениях, настала пора решить вопросы, связанные с семьей и домом. Не исключено, что в эти сутки Скорпионы примут решение о переезде или ремонте, который поможет сохранить уют в их семейном гнездышке.

Стрелец

Стрельцы 5 апреля смогут исполнить заветные желания или приблизиться к их реализации. Созвездие Овна придаст уверенности и сил для того, чтобы с легкостью преодолеть препятствия на пути к цели.

Козерог

Козерогам астрологи рекомендуют на время оставить консерватизм и попробовать совершить что-то необычное. Креативность поможет избавиться от очередного препятствия, мешающего наслаждаться жизнью.

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Водолей

5 апреля Водолеи смогут взглянуть страхам в глаза и понять, что сильно преувеличивают свои проблемы. Решить многие из них можно с помощью позитивного мышления.

Рыбы

Рыбы порой склонны плыть по течению, не предпринимая попыток изменить курс. В день новолуния им стоит взять ситуацию под контроль и не позволять обстоятельствам управлять их жизнью. Взяв на себя ответственность за свое счастье, они смогут быстро достичь желаемого, а также избавиться от манипуляторов, "паразитирующих" на безотказных Рыбах и отнимающих у них время и силы.