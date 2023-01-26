Как приготовить зразы, чтобы они получились с первого раза - узнайте в материале УНИАН.

Картофельные зразы можно делать с разными начинками - с фаршем, с мясом, с грибами, с капустой и тд и тп. Основная проблема, с которой сталкиваются многие хозяйки - зразы трескаются и разваливаются при жарке. УНИАН выяснил, в чем секрет этого блюда и как правильно его готовить.

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Зразы картофельные получаются, но разваливаются - причины

С виду кажется, что приготовить зразы не сложно - нужно сформировать лепешку из пюре, внутрь ее положить начинку, залепить края и обжарить зразы на сковороде. Однако, в процессе жарки блюдо может разваливаться - причины у этого такие:

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сорт картошки не подходит для пюре;

пюре слишком жидкое - из него не получается правильно сформировать лепешки;

картофельное пюре слишком сухое - из-за этого появляются трещины;

картошку вы варили не в мундире.

Последний пункт особенно интересен. В нем и заключается один из главных секретов идеальных зразов - картошку нужно варить в мундире и только потом из нее делать пюре. К тому же, в картофельную массу не стоит добавлять молоко, а вот 2-3 ст.л муки не помешают - она "склеит" массу.

Картофельные зразы - рецепт с куриным фаршем

Такое блюдо получается очень нежным и сочным, если соблюсти технологию приготовления. Подавать его лучше со сметаной.

Для приготовления картофельных зразов вам понадобятся:

картофель - 600 гр;

куриное филе - 250 гр;

яйца - 1 шт;

репчатый лук - 1 шт;

пшеничная мука - 2 ст.л;

растительное масло - 2 ст.л;

панировочные сухари - 100 гр;

соль, перец - по вкусу.

Картофель вымыть, отварить в мундире до готовности. Куриное филе нарезать кубиками, лук измельчить. Все это обжарить на сковороде до золотистого цвета, а потом превратить в фарш. Посолить, поперчить.

Пока картофель в мундире еще горячий, очистить овощи и сделать из них пюре. Добавить муку, яйцо, соль и перец, перемешать. Сформировать из пюре лепешку, на середину выложить 1 ч.л начинки, придать зразу овальную форму. Обвалять в панировочных сухарях и обжарить на растительном масле до золотистой корочки.

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