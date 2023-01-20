УНИАН рассказывает, как сохранить традиционный украинский борщ насыщенно красным.

Борщ точно подходит каждой семье. Несмотря на традиционность его приготовления, всякая хозяйка имеет собственные секреты: кто-то добавляет фасоль и грибы, а кто-то экспериментирует с разными видами мяса. Но самое главное в борще - насыщенный красный цвет. С этой миссией отлично справится уксус.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить борщ с килькой и фасолью, а сегодня расскажем, зачем в блюдо добавляют уксус.

Главным ингредиентом борща является красная свекла, но она обладает способностью терять насыщенный цвет, если борщ перекипит. Конечно, на вкус это вряд ли повлияет, но визуальное впечатление от блюда испортит. Впрочем, сохранить насыщенный цвет борща с легкостью помогут несколько граммов уксуса.

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Зачем добавлять уксус в борщ - объясняем лайфхак

Неопытные хозяйки нередко жалуются, что их борщ слишком бледный. Дело в том, что тертая свекла теряет цвет во время долгой термической обработки. Ориентировочное время доведения до готовности свеклы - 15 минут. Впрочем, все зависит от особенностей сорта.

Если вы передержите борщ на плите, насыщенно красным он уже не будет. Но цвет можно сохранить, если добавить уксус в борщ.

Просто сбрызните свеклу уксусом перед тушением. Применяйте уксус концентрации 3-9%. На 5 литров готового бульона достаточно взять столовую ложку уксуса.

В процессе приготовления попробуйте свеклу, если она показалась вам слишком кислой, стабилизируйте вкус сахаром. Борщ с уксусом и сахаром будет выглядеть ярче.

Чем заменить уксус в борще - варианты

Хозяйки иногда спрашивают, нужно ли добавлять уксус в борщ. Если вы не слишком любите эту жидкость, то можно заменить ее. Цвет борща прекрасно сохранит лимонная кислота. Способ применения тот же.

Добавьте во время тушения к свекле лимонную кислоту на кончике острия ножа, или меньшую половину чайной ложки. Тщательно перемешайте.

Что лучше добавить в борщ лимонную кислоту или уксус - советы

Трудно ответить, ведь эти ингредиенты фактически равноценны и оба хорошо выполняют свою функцию. Выбирайте лимонную кислоту или уксус, учитывая собственные вкусы и возможности.

Борщ с уксусом и сахаром - рецепт

Для приготовления понадобятся:

мясо (говядина, курятина, свинина - на ваш выбор) - 400 гр;

капуста - 400 гр;

картофель - 4 шт;

морковь - 1-2 шт среднего размера;

свекла - 2 шт;

вода - 3 л;

уксус - 1 ст. л;

сахар - 1 ч. л;

сахар - 1 ст. л;

соль по вкусу;

лавровый лист - 3 шт;

масло - 3 ст. л;

зелень - небольшой пучок.

Начните с приготовления мясного бульона: вскипятите воду, добавьте лавровый лист, окуните мясо и следите, чтобы оно не перекипало, собирайте шумок.

После приготовления мяса добавьте в бульон картофель кубиками, а через несколько минут - измельченную капусту.

Займитесь основными ингредиентами - свеклой и морковью. Натрите корнеплоды на крупной терке и начните тушить на сковородке с маслом.

Важно:в начале тушения добавьте в сковородку со свеклой уксус, перемешайте. Тушите свеклу несколько минут на умеренном огне и добавьте сахар. Количество сахара можно определить примерно, ведь каждая хозяйка стабилизирует борщ на собственное усмотрение. Возможно, вам понадобится меньше сахара, чем в рецепте.

Смешайте тушеную свеклу с мясным бульоном, добавьте любимую зелень и соль.

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