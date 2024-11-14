Чтобы курица в духовке не получалась сухой, ловите несколько советов, в чем замариновать и как приготовить птицу.

Куриные окорочка, филе и крылышки в духовке, как и курицу целиком, любят многие. Это вкусное и диетическое мясо, которое, однако, при неправильной технике приготовления теряет свою сочность. Как этого не допустить? Есть несколько кулинарных хитростей, которые позволят добиться аппетитной корочки, но само мясо останется сочным.

Как запечь курицу в духовке - филе, крылышки, окорочка и целиком

Есть три кулинарных секрета, как получить сочное и нежное мясо и хрустящую корочку у курицы.

1. Маринад для сочности

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Маринад может быть любым - можно натереть солью, специями, растительным маслом, майонезом, соевым соусом, медом. Например, если говорить о том, как замариновать куриное филе, чтобы оно было сочным, то специалисты советуют попробовать такие маринады:

на сметане и кефире (с солью, перцем, чесноком, специями для курицы и т.п.);

с соевым соусом (туда же можно добавить чеснок и сок лимона);

с медом и горчицей (туда же - растительное масло, цедра и сок лимона, чеснок, приправы и соль).

Главное - дать мясу пропитаться, для этого советуют оставить его на несколько часов, если маринуете целую курицу, для куриной грудки, крылышек и окорочков будет достаточно и часа (но можно и больше).

Курицу, филе, крылышки и куриные ножки в духовке запекают в фольге и рукаве, которые раскрывают за несколько минут до окончания приготовления - чтобы подрумянить мясо.

2. Технология для хрустящей корочки

Правильная технология позволяет добиться не только сочности, но и красивой и хрустящей корочки при запекании курицы. Корочка нужна для того, чтобы удерживать соки внутри мяса.

Для этого советуют смешать крупную соль с любыми пряностями, добавить немного сахара и эту смесь нанести на курицу (или ее части).

Будьте внимательны: втирать соль не нужно, иначе можно пересолить блюдо - нужно просто равномерно распределить ее по поверхности. Задача соли - замедлить испарение жидкости из птицы (а, значит, добиться ее сочности). В маринаде тоже не должно быть ничего соленого и сладкого, иначе вкус будет испорчен.

Кроме соли, также советуют натереть курицу разрыхлителем (его же можно добавлять и в маринад).

Есть также еще один способ, как запечь курицу в духовке целиком, чтобы была сочной и с корочкой - выложить ее на слой соли. Для этого соль насыпают на противень, а сверху выкладывают курицу. Солить или натирать птицу пряностями перед этим не нужно - она сама возьмет столько соли, сколько ей нужно.

3. Температура запекания

Правильная температура не позволит пересушить птицу - оптимальной считается 180С.

Если готовите курицу целиком, то ее можно поставить сначала при 220С, чтобы "схватилась" корочка, а затем понизить температуру до 180С.

Сколько запекать курицу в духовке

Время запекания зависит от того, что готовите:

окорочка в духовке запекаются около 30 минут;

куриное филе - 25-30 минут;

крылышки - 15 минут;

курица целиком - около 50-60 минут.

Чтобы определить готовность, лучше ориентироваться на состояние курицы: для этого нужно шпажкой или вилкой проткнуть мясо - если сок прозрачный (а не розовый), значит, оно готово.

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