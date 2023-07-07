Русизмы исчезнут из вашего лексикома быстрее, если вы привыкнете к украинским соответствиям.

Украинский язык снова стал топ-трендом. Его выбирают все больше людей, а усовершенствовать навыки помогут крылатые украинские высказывания.

УНИАН откроет сегодня сундук, в котором живут украинские народные пословицы и поговорки, а также фразеологизмы чтобы вы научились оригинальнее разговаривать соловьиной.

В каждом этническом регионе сформировались разговорчивые украинские высказывания. Со временем они вышли из узкого употребления и стали популярными по всей стране. Сегодня они особенно актуальны для заменения русизмов, в том числе и бранных.

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Украинские ругательные выражения

Под влиянием обрусения Украины усилиями агрессора на протяжении нескольких десятилетий украинцы употребляли грубую русскую брань, хотя в украинском языке существует множество более культурных форм на любой случай.

Ругань, чтобы сомкнуть кому-то рот:

"Стули пельку";

"Закрий пащеку";

"Стули губу".

Ругань, демонстрирующая негодование:

"Мати Василева";

"Хай тобі грець";

"Йосип голий";

"Якого біса?";

"Холера ясна"!

Ругань на случай спора:

"Щоб ти вср*вся";

"Трясця твоїй матері";

"Поцілуй мене у ср*ку";

"Шляк би тебе трафив";

"Іди під три чорти";

"А щоб ти скис";

"Хай тебе качка копне";

"Щоб тобі булька з носа вилетіла";

"Щоб тобі повилазило".

Можно найти культурную украинскую брань для любого жизненного случая. Очень удачно такие высказывания употребляют в украинском дубляже фильмов. Кроме того, что существуют устойчивые украинские высказывания, есть еще отдельные прикольные украинские слова и высказывания. Оперируя ими, очень легко обогатить свой лексикон.

Смешные украинские слова и высказывания

Русская брань тяготеет к грубым процессам интимного характера. Зато в украинском языке неограниченное количество бранных слов широкого спектра происхождения. Поэтому, носитель языка может выбирать, насколько грубо ругать человека словесно.

Краткий словарь украинской брани:

бовдур, телепень, дурень, дурбелик - человек ограниченных умственных способностей;

- человек ограниченных умственных способностей; вилупок - человек с отрицательными чертами;

- человек с отрицательными чертами; гаспид - употребляют в значении "черт, дьявол";

- употребляют в значении "черт, дьявол"; лярва, хвойда, к*рва - женщина легкого поведения;

- женщина легкого поведения; покидьок, мерзотник, стерво, погань - подлый человек;

- подлый человек; шмаркач - неопытный человек;

- неопытный человек; шибеник, бешкетни к - человек, создающий проблемы и заслуживающий наказания.

В быту, семейных и дружеских отношениях, а также в профессиональной деятельности украинцы очень часто используют колоритные высказывания. Впрочем, этично это делать с хорошо знакомыми людьми, которые не будут обижаться на вашу манеру общения. Вот несколько забавных высказываний для разных ситуаций:

"Не плети гівно дівці в коси" - не верзи глупостей;

- не верзи глупостей; "Ти мені так потрібень, як ср*ці дверці" - ты мне не нужен;

- ты мне не нужен; "Самотній, як палець у ср*ці" - очень одинокий;

- очень одинокий; "Ср*в пес, перділи гуси" - ничего нельзя поделать;

- ничего нельзя поделать; "До ср*ки тії карі очі" - это лишнее;

- это лишнее; "Як ср*ці фіранки" - очень не к лицу;

- очень не к лицу; "Хто вср*всь - невістка!" - нашли виновного.

Особенно колоритно украинские поговорки звучат в семейных и дружеских отношениях. Они задают настроение любым посиделкам. Более того, именно об отношениях между родственниками в украинском языке насчитывается больше всего смешных высказываний.

Украинские поговорки о семье:

"Яке йшло, таке й здибало" - о мужчине и женщине, которые стоят друг друга;

- о мужчине и женщине, которые стоят друг друга; "Такий родич, як чорт козі батько" - о человеке, которого не считают родным;

- о человеке, которого не считают родным; "Як до такого роду, то краще з моста у воду" - об очень бедственной семье;

- об очень бедственной семье; "Яке волокно, таке й полотно" - о детях, которые переняли поведение родителей;

- о детях, которые переняли поведение родителей; "Яйце курку вчить" - о детях, которые не уважают авторитет родителей.

В казне украинского языка каждый почерпнет что-то полезное для себя. Попробуйте и вы.

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