Украинский язык снова стал топ-трендом. Его выбирают все больше людей, а усовершенствовать навыки помогут крылатые украинские высказывания.
УНИАН откроет сегодня сундук, в котором живут украинские народные пословицы и поговорки, а также фразеологизмы чтобы вы научились оригинальнее разговаривать соловьиной.
В каждом этническом регионе сформировались разговорчивые украинские высказывания. Со временем они вышли из узкого употребления и стали популярными по всей стране. Сегодня они особенно актуальны для заменения русизмов, в том числе и бранных.
Украинские ругательные выражения
Под влиянием обрусения Украины усилиями агрессора на протяжении нескольких десятилетий украинцы употребляли грубую русскую брань, хотя в украинском языке существует множество более культурных форм на любой случай.
Ругань, чтобы сомкнуть кому-то рот:
"Стули пельку";
"Закрий пащеку";
"Стули губу".
Ругань, демонстрирующая негодование:
- "Мати Василева";
- "Хай тобі грець";
- "Йосип голий";
- "Якого біса?";
- "Холера ясна"!
Ругань на случай спора:
- "Щоб ти вср*вся";
- "Трясця твоїй матері";
- "Поцілуй мене у ср*ку";
- "Шляк би тебе трафив";
- "Іди під три чорти";
- "А щоб ти скис";
- "Хай тебе качка копне";
- "Щоб тобі булька з носа вилетіла";
- "Щоб тобі повилазило".
Можно найти культурную украинскую брань для любого жизненного случая. Очень удачно такие высказывания употребляют в украинском дубляже фильмов. Кроме того, что существуют устойчивые украинские высказывания, есть еще отдельные прикольные украинские слова и высказывания. Оперируя ими, очень легко обогатить свой лексикон.
Смешные украинские слова и высказывания
Русская брань тяготеет к грубым процессам интимного характера. Зато в украинском языке неограниченное количество бранных слов широкого спектра происхождения. Поэтому, носитель языка может выбирать, насколько грубо ругать человека словесно.
Краткий словарь украинской брани:
- бовдур, телепень, дурень, дурбелик - человек ограниченных умственных способностей;
- вилупок - человек с отрицательными чертами;
- гаспид - употребляют в значении "черт, дьявол";
- лярва, хвойда, к*рва - женщина легкого поведения;
- покидьок, мерзотник, стерво, погань - подлый человек;
- шмаркач - неопытный человек;
- шибеник, бешкетник - человек, создающий проблемы и заслуживающий наказания.
В быту, семейных и дружеских отношениях, а также в профессиональной деятельности украинцы очень часто используют колоритные высказывания. Впрочем, этично это делать с хорошо знакомыми людьми, которые не будут обижаться на вашу манеру общения. Вот несколько забавных высказываний для разных ситуаций:
- "Не плети гівно дівці в коси" - не верзи глупостей;
- "Ти мені так потрібень, як ср*ці дверці" - ты мне не нужен;
- "Самотній, як палець у ср*ці" - очень одинокий;
- "Ср*в пес, перділи гуси" - ничего нельзя поделать;
- "До ср*ки тії карі очі" - это лишнее;
- "Як ср*ці фіранки" - очень не к лицу;
- "Хто вср*всь - невістка!" - нашли виновного.
Особенно колоритно украинские поговорки звучат в семейных и дружеских отношениях. Они задают настроение любым посиделкам. Более того, именно об отношениях между родственниками в украинском языке насчитывается больше всего смешных высказываний.
Украинские поговорки о семье:
- "Яке йшло, таке й здибало" - о мужчине и женщине, которые стоят друг друга;
- "Такий родич, як чорт козі батько" - о человеке, которого не считают родным;
- "Як до такого роду, то краще з моста у воду" - об очень бедственной семье;
- "Яке волокно, таке й полотно" - о детях, которые переняли поведение родителей;
- "Яйце курку вчить" - о детях, которые не уважают авторитет родителей.
В казне украинского языка каждый почерпнет что-то полезное для себя. Попробуйте и вы.