Сколько часов варить холодец, чтобы он застыл сам.

Правильный холодец - это тот, который приготовили без желатина. Конечно, случается, что даже сваренное по всем правилам блюдо не всегда хорошо застывает. Но желатин, в случае чего, вы успеете добавить всегда - давайте попробуем приготовить без него. Рассказываем, сколько нужно варить холодец из курицы, свинины, говядины или мясного микса, чтобы он застыл сам.

Сколько времени варить холодец из разного мяса

В общем холодец варят в течение 4-7 часов. Время варки холодца зависит от вида мяса, из которого его готовят. Курица и индейка варятся быстрее, свинина - дольше, говядина - еще дольше. В любом случае нужно настроиться на то, что процесс этот не быстрый и ускорять его нельзя, иначе испортите блюдо.

Итак, давайте разберемся, сколько нужно времени, чтобы сварить холодец, не добавляя в него желатин:

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Сколько варить холодец из курицы без желатина

Из курицы, домашнего петуха, индейки, утки и гуся холодец нужно варить около 4 часов.

Сколько варить холодец из свиной рульки

Из свинины холодец готовится дольше - примерно 5-6 часов. Свиные уши нужно варить 2,5-3 часа.

Сколько варить холодец из говядины

Говядина может вариться ненмого дольше, но в общем холодец из говядины варится также примерно 6 часов.

Сколько варить холодец из свинины и курицы

Если вы готовите смешанный холодец - например, из свинины и курицы, то его следует также варить в течение 6 часов, пока не сварится свинина. Кстати, оытные хозяйки стараются обязательно добавить в холодец курицу или петуха - считается, что так блюдо лучше застывает.

Сколько варить холодец в скороварке

Если хотите ускорить процесс, то холодец можно поставить готовить в скороварке, время приготовления будет от 1 до 3 часов.

При использовании скороварки обязательно соблюдайте технику безопасности.

Главный совет: готовность холодца очень просто определить по мясу - оно должно без труда отделяться от костей. И чем дольше варится холодец, тем более насыщенным получится его вкус и тем лучше он застынет.

И еще несколько советов, как варить холодец:

чтобы бульон был прозрачным, варить мясо следует на минимальном огне - чтобы оно едва-едва кипело и томилось под крышкой;

мясо должно быть полностью покрыто водой - чтобы с учетом выкипания не пришлось доливать воду;

после закипания следует обязательно снять всю пену.

Если вы сомневаетесь, застынет холодец или нет, сделайте следующее: налейте небольшое количество бульона на блюдце, дайте остыть и поставьте в холодильник на некоторое время. Если холодец застывает - значит, все хорошо, можно разливать по тарелкам.

Ранее мы рассказывали, из чего варить холодец лучше всего, чтобы он застыл.

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