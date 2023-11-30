Рассказываем, из чего можно варить холодец и в чем секрет вкусного блюда.

Считается, что холодец впервые появился на Руси еще в XVI веке, когда люди долго варили бульон, а потом заметили, что он застывает на холоде. Сейчас это блюдо является чуть ли не традиционным зимним, но не все хозяйки знают, можно ли варить холодец из замороженного мяса и какие части тушек лучше всего покупать.

Какое мясо лучше брать на холодец - список

Главный секрет этого блюда - наличие большого количества коллагена. Именно он помогает бульону хорошо застывать с первого раза. Больше всего такого компонента в хрящах, сухожилиях и костях, значит, брать нужно и можно:

свиные ножки;

куриные лапки;

мозговые кости;

хвосты;

свиные уши;

жилы;

хрящи;

кожу;

мослы;

шейки;

головы.

Идеальный вариант - совместить какие-то из вышеперечисленных частей тушек, а также добавить мякоть, потому что, если жира будет слишком много, холодец не застынет. Кроме того, опытные шеф-повара говорят о необходимости использования мяса взрослых животных - в них больше коллагена. Это значит, что для идеального холодца нужно брать не цыпленка, а курицу, не телятину, а говядину.

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Для холодца также вполне допустимо использовать замороженное мясо, но перед тем как класть его в кастрюлю, стоит замочить на несколько часов в холодной воде.

Какую часть курицы лучше использовать для холодца

Важно разобраться, из чего варить холодец, если вы хотите приготовить его на основе курятины. Наиболее наваристым получится бульон, сваренный на основе куриных лапок, ножек, шей или крылышек. Кстати, куриный вариант предпочитают те хозяйки, которые знают, какой холодец самый полезный - студень из курицы будет более легким для желудка, так как куриное мясо диетичнее свиного или говяжьего.

По виду такой холодец больше похож на заливное, чем на классический "плотный" вариант блюда. Он пользуется популярностью у современных хозяек из-за быстроты приготовления - на варку курицы (или тождественной ей индейки) нужно в 3 раза меньше времени, чем на то же самое действие в отношении любого другого мяса.

Ранее мы говорили о том, как приготовить холодец из разных видов мяса.

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