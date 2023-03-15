Как заставить цвести фиалку и добиться пышного цветения без "химии" - что советуют опытные цветоводы.

Фиалки - капризные цветы. У одних они цветут практически круглый год и не требуют особого ухода, другие носятся с ними, как с писаной торбой, но те не торопятся выбрасывать цветки. Почему не цветут фиалки и как их заставить цвести без дорогих покупных средств - опытные цветоводы используют для этого два простых средства.

Ранее мы рассказывали, почему не цветет орхидея и как заставить ее цвести.

Есть несколько причин, почему не цветут фиалки. Например, неправильная посадка или пересадка цветка, неправильный полив, возможно, ему не хватает освещения или не подходит температура и влажность. Но если вы обеспечили фиалке все необходимые условия, и она прекрасно себя чувствует, но все равно не цветет, то, возможно, ей нужна подкормка.

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Как заставить цвести фиалку

Опытные цветоводы советуют использовать натуральную подкормку для фиалки - древесную золу и йод:

Древесная зола - это хорошее фосфорно-калийное удобрение, она раскисляет почву и отпугивает вредителей.

Для приготовления раствора нужно 1 ст. л. золы развести в 1 л воды и оставить настояться на 3 часа. После хорошо перемешать раствор, чтобы не было осадка, и поливать фиалку. Таким раствором достаточно поливать цветок раз в 10-14 дней.

Йодовый раствор - также стимулирует цветение фиалки.

Для приготовления раствора нужно 1 каплю йода растворить в 3 л воды. В сезон для фиалки будет достаточно трех подкормок.

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