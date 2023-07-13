Рассказываем, для чего нужен лук в котлетах и как правильно добавлять его в фарш.

Котлеты - одно из наиболее распространенных блюд на столах украинцев. Рецептов их приготовления столько же, сколько и хозяек. Кто-то добавляет в них картофель, другие не мыслят котлет без добавления хлеба, вымоченного в кефире. Но зачастую каждый из этих рецептов объединяет один ингредиент - лук.

УНИАН расскажет, для чего нужен лук в котлетах и как лучше его туда добавлять.

Как правильно добавлять лук в фарш

Когда речь заходит о том, можно ли нарезать лук в котлеты, ответ - нужно. Давайте разберемся, для чего нужен лук в котлетах? Он необходим для сочности котлет и связки фарша. Именно лук не дает котлетам развалиться на сковороде во время жарки.

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Перейдем к не менее важному моменту - сколько лука добавлять в фарш. Одной луковицы на порцию котлет может быть мало, ведь у каждого разное количество фарша, да и сами луковицы далеко не одинаковы по весу. Советуем делать рассчет, полагаясь на граммы. Бабушкин секрет для идеального вкуса котлет заключается в такой пропорции: 300 граммов лука на килограмм фарша. Тогда ваши котлеты сведут с ума абсолютно всех.

Как добавлять лук в котлеты - резать или тереть

Можно ли натереть лук на терке при приготовлении котлет - вопрос, которым наверняка задавался каждый. Кулинары утверждают, что все зависит от того, какой фарш вы используете. Если котлеты жарятся из обычного фарша, для получения сочности и однородной текстуры повара советуют использовать терку.

Говоря о том, можно ли тереть лук, поделимся полезным лайфхаком: для получения идеальной текстуры фарша используйте мелкую терку. Так ваш лук буквально превратится в кашицу и пустит много сока. Вкусные котлеты гарантированы.

Однако если вы готовите котлеты из рубленого мяса, лук все же стоит резать. Как лучше резать лук в котлеты - единого мнения нет. Кто-то режет его кубиками, кто-то полосками, а некоторые и вовсе измельчают его практически до состояния кашицы. Главное помнить, что если лук в котлетах нарезан довольно крупно, небходимо дать им пропариться под крышкой. Так они получатся сочными и ароматными, а лук не будет хрустеть во рту и контрастировать с мягким мясом.

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