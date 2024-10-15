Этот ингредиент на самом деле может нанести вред определенным вещам в вашем доме.

Уксус - удивительный продукт, который служит нашим домохозяйствам множеством способов. Эта резкая жидкость является невероятным, нетоксичным моющим средством, которое очищает все - от микроволновой печи до ванны. По словам эксперта по уборке Хейли Бекнел, причина, почему уксус прекрасно подходит для уборки, заключается в том, что он сверхкислый, пишет Southern Living.

Однако, несмотря на то, что он является сильным, уксус имеет свои ограничения, когда речь заходит о чистке, и этот ингредиент на самом деле может нанести вред определенным вещам в вашем доме.

Столешницы

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"Кислота в уксусе может быть вредной для определенных поверхностей, также не стоит использовать его для очистки большинства типов камня, например мрамора, гранита или известняка", - говорит Бекнел.

По ее словам, кислота в уксусе может со временем расщепить любой герметик, что может привести к появлению новых пятен и грязи.

Электронные устройства

Хотя быстрое брызгание уксусом для дезинфекции экрана ноутбука или планшета может показаться простым методом уничтожения микробов на ваших технических устройствах, на самом деле это может повредить покрытие экранов.

Вместо этого эксперт советует протереть свои гаджеты продуктами, специально разработанными для них, или использовать чистую сухую ткань из микрофибры.

Паркетные полы

Некоторые типы пола также не выдерживают высокого уровня кислотности уксуса, и он является врагом №1 для лиственных пород.

Бекнел говорит, что мытье деревянного пола уксусом - это ошибка, которую она часто видит, что со временем может стать серьезной проблемой, поскольку со временем это может разрушить как герметик, так и саму древесину.

Вощеная мебель

Подобно твердым породам древесины, использование продукта с высокой кислотностью, например уксуса, на вощеной мебели является нежелательным. Со временем уксус не только разъедает восковой герметик.

Вместо этого стоит просто использовать средство для полировки мебели или мыльный раствор.

Алюминиевые и чугунные кастрюли

Держите любые чистящие средства на основе уксуса подальше от алюминиевых и чугунных кастрюль. Высокое содержание кислоты будет плохо реагировать с этими двумя материалами, вызывая разъедание алюминия и защитного покрытия на чугуне, что делает их более склонными к ржавчине.

Для алюминиевой посуды простой смеси моющего средства и воды должно быть достаточно, чтобы ваши сковородки были чистыми.

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