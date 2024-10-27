Главный ингредиент для вкуснейшего соуса точно есть у вас в холодильнике.

Приготовить вкусный домашний соус для пасты на самом деле совсем не сложно, и все ингредиенты для идеального блюда точно есть у вас в холодильнике. Шеф-повар Шиви Рамутар поделилась с The Mirror своим рецептом соуса за несколько простых шагов с "секретным" ингредиентом. Так что лучше не покупайте готовый соус, а попробуйте приготовить его по этому рецепту.

Шеф-повар рассказала, что наряду с обычными помидорами и травами, из которых готовят соус для пасты, "секретным" ингредиентом для получения идеального вкуса является масло.

Она объяснила, что обжаривает лук для соуса на сливочном масле, так что он становится карамелизированным, золотистым и очень сладким, - это придает готовому блюду "райский вкус".

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Способ приготовления простого соуса для пасты:

Крупно нарежьте луковицу и обжарьте на сливочном масле (примерно столовая ложка).

Оставьте на 10 минут на самом слабом огне с щепоткой соли, чтобы лук почти карамелизовался.

Добавьте одну банку консервированных помидоров.

Можно добавить оливковое масло, сушеный орегано или свежий базилик и немного хлопьев чили.

Оставьте немного потушиться.

Кислота помидоров будет прекрасно сочетаться с карамелизированным луком.

Обратите внимание также на другие наши рецепты. Наример, можете попробовать приготовить вкусный брауни с секретным ингредиентом, который повысит уровень белка.

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