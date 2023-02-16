Никогда не поздно узнать, как правильно варить макароны.

Иногда приготовление макарон похоже на лотерею - слипнутся, разварятся или будут идеальными. Всегда хорошо под рукой иметь пару дельных советов, как не испортить изделие и получить на выходе вкусное блюдо.

Ранее УНИАН писал, как варить манную кашу, чтобы не было комочков. В этом материале мы расскажем, как варить макароны, чтобы они получились, как паста в ресторане.

Как варить макароны, чтобы они не слипались - простые советы

В среднем, макароны варятся до десяти минут. Обычно время приготовления указывается на упаковке, как и пропорции, которые очень важно соблюдать.

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Если вы варите макароны на плите, то рассчитывать нужно, что на 100 грамм изделия вам понадобится 1 литр воды. Сначала нужно поставить воду на огонь, добавить соль и подождать, пока она закипит. Только после этого помещать в воду макароны, убавить огонь до умеренного и периодически помешивать, чтобы они не слипались.

Лайфхак от хозяюшек: влить немного растительного масла в кастрюлю с кипящей водой, чтобы макароны не прилипли друг к дружке.

Как варить макароны в мультиварке - рекомендации

Если для приготовления макарон вы используете мультиварку, то на 100 грамм макарон нужно брать 500 миллилитров воды. Сначала необходимо влить в чашу воду, посолить ее, установить режим "Паста" и дождаться, пока вода закипит. Еще можно использовать режимы "Суп", "Каша" или "Мультиповар".

Когда вода закипела, всыпайте макароны, добавив к ним немного масла и варите около 10 минут, периодически помешивая.

Если вы хотите знать, как варить макароны рожки, то процесс их варки по сути ничем особенным не отличается. И особых знаний, как варить макароны спагетти, тоже не требуется. Главное - брать нужное количество воды и перемешивать во время варки.

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