Сколько можно хранить воду из под крана и как правило консервировать ее в случае экстренных ситуаций - узнайте в материале УНИАН.

Сейчас, во время войны, многие жители нашей страны лишены доступа к воде - не только питьевой, но и водопроводной. Такие ситуации случались и до полномасштабного вторжения РФ - различные природные катаклизмы или поломки систем водоснабжения становились причиной отсутствия воды в домах.

УНИАН расскажет, как хранить воду из-под крана правильно, чтобы не остаться без нее при экстренной ситуации.

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Как сохранить воду на долгое время - считаем потребности

Прежде, чем набирать воду во все емкости подряд, рассчитывайте норму потребления воды вашей семьей. Мы рекомендуем пользоваться общепринятыми стандартами:

для питья - 3 л в день;

для гигиенических процедур - 4 литра в день;

туалет, мытье рук, душ, другие гигиенические процедуры - 15-25 литров в день;

для ухода за домашними животными - ситуативно.

В последнем пункте нет точной цифры, потому что все зависит от потребностей вашего питомца, его размеров и образа жизни. Кроме того, вышеуказанные показатели справедливы для одного взрослого человека, но если в вашей семье есть беременные женщины, старики и младенцы, то стоит увеличить показатель вдвое, а лучше - ориентироваться на потребности конкретного человека.

В чем лучше хранить воду - варианты

Во-первых, вы должны понимать, что наполнять водой нужно емкости разного размера и объема - если с вами живут старики или маленькие дети, то огромную бочку с водой они не поднимут, значит, нужна тара поменьше.

Во-вторых, запасаясь водой, учитывайте ряд важных правил:

выбирайте для этого контейнеры из пищевого пластика или те, что предназначены для хранения дождевой воды;

лучше использовать прозрачные емкости;

храните воду подальше от света и любых химических источников загрязнения;

ни в коем случае не выбирайте для хранения улицу (если зимой она там замерзнет, а в доме не будет тепла, то растопить ее вы не сможете).

Также важно понимать, что если вы собираетесь хранить воду дольше 6 месяцев, то очищайте ее. В случае, если вы не можете этого сделать, то учитывайте, что по прошествии указанного времени вам придется ее менять.

Как очистить воду для питья - безопасные методы

Не вся вода, которую вы набираете, будет пригодна для питья, особенно если она достаточно долго хранится. Для того, чтобы очистить воду и потом использовать ее для питья или приготовления блюд, есть два действенных метода.

Активированный уголь

Знакомое каждому средство поможет нейтрализовать неприятный запах и привкус водопроводной воды и убрать все вредные химические добавки. Технология очищения следующая:

взять марлю и завернуть в нее несколько таблеток активированного угля;

положить этот сверток на дно емкости с водой;

подождать 8-10 часов и достать марлю.

По прошествие указанного времени вы увидите, что вода полностью очистится, станет нейтральной на вкус и безопасной к употреблению.

Серебро

Обычное столовое серебро или украшения из серебра также отлично очищают воду. Данный металл обладает чудесными бактерицидными свойствами, поэтому таким методом можно пользоваться без сомнений.

Для того, чтобы очистить воду серебром, вам нужно бросить на дно емкости любой серебряный предмет - ложку, кольцо или другую вещь и оставить на ночь. За это время ионы серебра обеспечат полную очистку воды.

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