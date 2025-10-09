'Дикая кошка, держись': ведущие шоу 'Миссия справиться' рассказали о своем тандеме

Проект обещает быть драйвовым и с юмором.

Уже 25 октября стартует новый проект "Миссия справиться" на телеканале ТЕТ в партнерстве с киностудией FILM.UA Group и Work.ua. Каждый выпуск - это испытание разных профессий: необычных, иногда сложных, а порой и смешных. По правилам шоу, ведущие Катя Олос и Марк Куцевалов будут тянуть жребий, который определит, кто на этот раз работает и сталкивается с реальными вызовами, а кто - наблюдает и немного иронизирует со стороны. Проект обещает быть драйвовым и с юмором, ведь дуэт ведущих оказался неожиданным, но гармоничным. Катя Олос призналась, что работа с Марком Куцеваловым стала для нее новым опытом:

"Это мой первый опыт в таком формате, ведь мы с Марком даже не были вместе на кастинге - нас утвердили отдельно. Впервые мы встретились уже на съемках. Я очень довольна, ведь люблю эту его абсурдность и непредсказуемость. Мы абсолютно разные: я более простая и сдержанная, а Марк - это совсем другой мир. Но именно благодаря этому нам удалось создать нечто особенное для зрителей".

Марк Куцевалов же рассказывает об их тандеме более эмоционально и, как всегда, с юмором:

"Наш творческий дуэт переживает разные периоды. Бывает, пазл сходится идеально. А бывает, что он не складывается - тогда приходится искать другие пути. Екатерина для меня - дикая кошка. Ее надо обуздать - и я этим занимаюсь на протяжении всего шоу. Так что, дикая кошка, держись - скоро будешь в моем вольере!"

"Миссия справиться" - это новое и легкое шоу об интересных профессиях изнутри. Пара ведущих попробуют их на себе и докажут, что ими непросто овладеть. Однако никогда не поздно попробовать.

Смотрите премьеру "Миссии справиться" 25 октября в 10:00, каждую субботу на телеканале ТЕТ.

