Певица потеряла любимого боле 12 лет назад.

Популярная украинская певица Тина Кароль впервые за долгое время нарушила молчание, высказавшись о смерти мужа. Сделала она это ради того, чтобы поддержать девушку, которая потеряла любимого человека на войне.

"Боль заглушится, возможно. Но десятилетие должно пройти точно. Вот эта пустота не заполнится. Просто нужно это принять, понять, что она (пустота - УНИАН) в тебе живет", - заявила Кароль в новом выпуске второго сезона проекта "Красота в тебе", автором которого является визажист Егор Андрюшин.

Героиней этого выпуска стала жена погибшего на фронте военнослужащего Алина. Она призналась, что ложится спать с портретом своего любимого и до сих пор пишет ему смс-сообщения.

"Земля из-под ног, и ты перестаешь жить, ты начинаешь просто существовать", - отметила девушка, поделившись тем, что чувствовала, когда узнала о смерти мужа.

Алина мечтала встретиться с Тиной Кароль, так как считает, что певица эмоционально ей очень близка.

Напомним, Тина Кароль потеряла мужа Евгения Огира более 12 лет назад.

