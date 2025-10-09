Уважение к автору и его правам - это первооснова, заявила исполнительница.

Известная украинская певица и победительница песенного конкурса "Евровидение-2004" Руслана Лыжичко отреагировала на скандал с присвоением песен вьетнамской исполнительницей Хо Куинь Хуонг. Как оказалось, Хуонг перепела "Дикі танці" Русланы и не только. Об этом украинская певица написала в своем Instagram.

"Не планировала комментировать историю с "вьетнамским турне" моих песен… Музыка рождается, чтобы путешествовать по мирам и временам. И чем больше новых исполнений, "каверов", римейков, ремиксов и других интерпретаций, тем длиннее и ярче жизнь произведений… Но уважение к автору и его правам - это первооснова, которая отделяет зерно от плевел, а подражание от кражи", - отметила Руслана.

Она добавила, что после детального анализа каталога вьетнамской исполнительницы на стриминговых платформах обнаружили еще такие ее песни: "Аркан", Dance with the Wolves, "Скажи мені" и ремикс на нее.

"Они представлены от имени этой исполнительницы как оригинальные произведения с новыми авторами в кредитах. А это уже совсем другой уровень нарушения (даже если бы были все разрешения). Ибо смена авторства - это не интерпретация, а искажение самой сущности. Это не только моральный вопрос. Это нарушение неотчуждаемых прав автора - тех, которые в принципе невозможно "передать" или "переоформить", - подчеркнула Руслана.

Певица акцентировала, что музыка имеет силу объединять, если ее не пытаются присвоить:

"Я всегда за свободу творчества, но не за бессовестные интерпретации, в которых теряются и законы, и нравственные принципы".

Напомним, ранее Тина Кароль обвинила вьетнамскую певицу в краже песни.

