Отмыть подоконник от старых желтых пятен помогут простые народные средства.

Белые подоконники со временем покрываются желтыми и липкими пятнами, следами жира и остатками клея. С помощью некоторых простых домашних средств подоконнику можно вернуть новый вид и белоснежный цвет.

Как отмыть пластиковый подоконник средством для мытья посуды

Моющее средство прекрасно удаляет жир, грязь и желтые пятна из подоконника, следы клея и земли, а также круги от цветочных горшков. Для очистки одного подоконника понадобится примерно четверть бутылки средства, а также большая щетка средней жесткости.

Средство для мытья посуды щедро нанесите на подоконник и распределите мокрой губкой, чтобы образовалось много пены. Оставьте на 10 минут. Затем щеткой протрите всю поверхность подоконника. Если подоконник деревянный, то трите вдоль волокон. Затем с помощью губки протрите подоконник начисто. После 2-3 таких обработок поверхность станет безупречно чистой.

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Как отмыть белый подоконник перекисью водорода

Перекись водорода эффективно удаляет любые виды пятен с белого подоконника, а особенно хорошо удаляет жир. Нанесите перекись на губку и тщательно протрите подоконник. Оставьте на 2-3 минуты и промойте чистой губкой. После уборки обязательно проветрите комнату.

Как отмыть пластиковый подоконник от пятен содой

Сода удаляет жир и желтые пятна, очищает остатки клея и стройматериалов, а также осветляет старый подоконник. Есть два способа очистки подоконника содой.

Первый способ: рассыпьте соду по подоконнику и протрите сверху тряпкой, смоченной в уксусе. Оставьте вспененный раствор на 30 минут и затем промойте подоконник чистой губкой.

Второй способ: смешайте поровну соду и стиральный порошок. Нанесите смесь на влажный подоконник и оставьте на 2 часа. Затем протрите подоконник щеткой.

Как отмыть подоконник от грибка борной кислотой

Если на подоконнике появилась плесень или грибок - удалить их поможет борная кислота. Смешайте в равных частях уксус и борную кислоту, а затем эту смесь разведите в воде в соотношении 1:5. Таким раствором протрите грязные участки.

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