Раковина - одно из самых грязных мест в доме.

Любая хозяйка подтвердит, что умывальник (мойка, раковина) на кухне загрязняются очень быстро. Даже если регулярно ее вытирать, все равно частички жира и грязи, а также налет от водопроводной воды остаются. Узнайте, чем отмыть раковину за считанные минуты в зависимости от материала, из которого она сделана.

Чем отмыть раковину из нержавейки

Один из самых популярных вариантов для любой кухни - раковина из нержавеющей стали. Она действительно не ржавеет, но не всегда - коррозия может возникнуть от кислот, а также велики шансы поцарапать покрытие, если пользоваться абразивными мочалками и агрессивными чистящими средствами.

Чем отмыть раковину от желтизны точно можно, не повредив покрытие - это содой, мылом и моющим средством. Рецепт универсального раствора такой - наполнить раковину горячей водой, заткнуть слив. Всыпать туда 2 ст.л соды или 2 ст.л жидкого хозяйственного мыла, или 2 ст.л моющего для посуды. Если хочется нанести сокрушительный удар по жиру и грязи, советуем не выбирать, а использовать все три средства. Их нужно размешать в горячей воде до растворения, подождать 15 минут, спустить воду и протереть раковину сухой тряпкой.

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Чем отмыть белую раковину с эмалированной поверхностью

Второй по популярности вариант кухонных моек - это изделия, покрытые эмалью. Их так же, как и нержавейку, лучше не чистить слишком жесткими металлическими щетками, потому что они оставляют царапины. Из-за попадания влаги на тех местах потом образовывается ржавчина. Кроме того, эмаль чаще других покрытий страдает от известкового налета, от которого, как и от жира, вполне можно избавиться с помощью уксуса.

Как отмыть раковину от жира в таком случае? Смешайте 2 ст.л уксуса, 2 ст.л соды и 2 ст.л воды так, чтобы получилась кашица, по консистенции напоминающая жидкую сметану. Нанесите губкой раствор на проблемные участки (а лучше - покройте всю поверхность раковины) и оставьте на 15 минут. В конце смойте водой и протрите сухой тряпкой.

Чем отмыть раковину из керамики

Керамические модели пользуются спросом реже, чем варианты из нержавейки или эмалированные мойки, но также часто встречаются в домах украинцев. Их плюс в экологичности, хорошей устойчивости к высоким температурам и надежности - керамику довольно сложно поцарапать. Тем не менее, если уронить что-нибудь тяжелое, то керамика, скорее всего, треснет, а из-за веса ее сложнее устанавливать.

Но если вы для себя сделали именно такой выбор, то обязаны знать, как отмыть керамическую раковину от желтизны и налета, чтобы не повредить покрытие. Идеальный вариант - уксус и соль или сода. Такой раствор не повредит керамическую глазурь, зато прекрасно справится с грязью. Нужно смешать 2 ст.л уксуса, 2 ст.л соли или соды и нагреть так, чтобы кристаллы порошка растворились. Нанести полученную смесь прямо на пятна в раковине, выждать 15 минут, потереть мягкой губкой и смыть водой.

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