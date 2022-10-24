Почему появляется плесень в домашних заготовках и что делать с такой консервацией - узнайте в материале УНИАН.

К сожалению, от появления плесени в банках с вареньями, компотами или другой консервацией не застрахован никто. Многие украинцы считают, что нечего добру пропадать - убирают плесень, кипятят варенье и употребляют в пищу. УНИАН расскажет, можно ли использовать очень старое варенье, если переварить его и из-за чего вообще образуется плесень.

Ранее мы отвечали на вопрос о том, почему взрываются банки с консервацией.

Почему появляется плесень в банках с вареньем - причины

Белая, желтая или зеленая плесень на варенье - это грибок, который поражает ваши продукты. Для того, чтобы колонии быстро размножались, им нужны влага и кислород. То есть, если банка с вареньем закрыта неплотно - будьте готовы к появлению плесени. Также она может возникнуть из-за других обстоятельств:

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вы использовали влажные ягоды;

мало положили сахара в варенье;

консервация хранилась в сыром и влажном помещении;

недостаточно долго кипятили варенье и оно не пропиталось сахаром;

оставили слишком много воздуха между банкой и крышкой.

Также причиной появления плесени может стать высокая влажность воздуха на кухне в момент варки варенья. Для того, чтобы этого не произошло, варенья лучше делать в сухой и солнечный день. В банки заливать нужно только горячее, неостывшее, варенье. Если хотите дополнительно защитить продукт - обмотайте горлышко пергаментной бумагой, а только потом закатывайте крышками.

Можно ли есть варенье, если на нем появилась плесень - советы

На самом деле, врачи настоятельно не рекомендуют есть такое варенье. Плесневые грибки очень вредны для человека - они могут стать причиной аллергии, дисбактериоза и других заболеваний. Если вам жалко варенье и вы не хотите его выбрасывать, следуйте инструкции:

аккуратно ложкой снимите плесень несколько раз, не касаясь нижних (здоровых) слоев;

попробуйте варенье - если нет запаха и вкуса плесени, переложите его в чистую банку;

поставьте банку в морозилку, чтобы уничтожить споры грибов.

Также пораженное плесенью варенье можно прокипятить - высокая температура убьет грибки. Удалите плесень ложкой, когда запаха и вкуса ее не будет - перелейте варенье в сотейник. Добавьте сахар (200 гр на 1 л варенья) и проварите до появления пенки. Пенку нужно снять и выбросить, а варенье съесть как можно быстрее. Также реанимированное варенье можно использовать в качестве начинки для пирогов.

Важный момент: пытаться спасти варенье можно, только если слой плесени не превышает 2 см. Если после того, как вы убрали плесень, все равно остался запах или привкус - грибок поразил консервацию до дна и этому продукту уже помочь нельзя.

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