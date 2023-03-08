Как вырастить рассаду баклажан в домашних условиях и когда ее можно высаживать в открытый грунт.

Чтобы получить хороший урожай баклажанов, их нужно вовремя посадить. Но садить их нужно только через рассаду. Поэтому сначала баклажаны сеют, а уже после высаживают в грунт. Давайте разберемся, когда сеять баклажаны на рассаду в 2023 году и как вырастить рассаду баклажан, а также когда высаживать сеянцы в открытый грунт.

Ранее мы рассказывали, что можно посадить в марте на рассаду на подоконнике и в теплице.

Когда сеять баклажаны на рассаду в 2023

Семена баклажанов на рассаду высевают в феврале-марте. Если это сделать позже и посеять их в открытый грунт, то они зацветут лишь под конец лета. Прорастают семена баклажанов через две недели, пророщенные - через 5-6 дней, а затем сеянцам нужно не менее 60 дней до того, как их можно будет высаживать.

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Как сеять баклажаны на рассаду

Есть несколько условий для удачного посева баклажанов:

Подходящий грунт для рассады

Почва для выращивания рассады баклажанов должна быть рыхлой и легкой. Грунт можно купить в магазине или приготовить субстрат самостоятельно – взять речной песок, низинный торф и компост/перегной в пропорции 1:4:3. Грунт перед посадкой нужно продезинфицировать - например, пролить кипятком.

Правильная емкость

Выбор емкости зависит от того, будете вы пикировать (пересаживать) рассаду или нет. Опытные огородники советуют выращивать рассаду баклажан без пикировки - корни растения очень нежные. Поэтому в качестве тары можно использовать торфяные таблетки или горшочки. Или же взять обычные пластиковые стаканчики, но перед посевом обработать их крепким раствором марганцовки.

Семена для рассады баклажан

Семена лучше покупать гибридных сортов - они дают высокий урожай, устойчивы к болезням и плохой погоде. Так как баклажан довольно таки прихотливый, то с семенами перед посадкой нужно будет немного "поиграться". Но крепкая расада того стоит, итак:

сначала семена нужно прогреть, то есть разбудить: поместите их в закрытую емкость с теплой водой (40-50°C) на 3-5 минут; так вы повысите их всхожесть;

продензинфицируйте семена - поместите их в 10%-ный раствор перекиси водорода или в крепкий (темно-розовый) раствор марганцовки на 20 минут;

если позволяет время, семена можно закалить: уложить между двумя кусочками влажной ткани, подержать 5-20 часов при комнатной температуре, затем поместить в холодильник на 8 часов. Снова перенести в комнату и так далее - в течение недели;

замочите семена за 2-3 дня до посадки, а после дайте им просохнуть.

В горшочки сеют по 2-3 семени, а после появления всходов прищипывают ростки, а оставляют самый сильный и здоровый.

Ухаживать за баклажанами несложно: после того как рассада взошла, нужно 7-12 дней поддерживать температуру +15-17°C. Затем ее можно повысить до +24-26°C, а ночью опускать до +17-19°C. Так рассада будет адаптироваться к природным условиям. Поливать баклажаны нужно обильно и редко - не чаще 1 раза в неделю, водой комнатной температуры.

Когда высаживать рассаду баклажан в открытый грунт

За 10-14 дней до высадки рассаду нужно закалить. Для этого можно ненадолго приоткрывать форточку, а затем увеличивать время, чтобы растения были на открытом воздухе до нескольких часов. Также за две недели до высадки рассаду бакалажан нужно будет опрыскать 0,5%-ным раствором медного купороса, чтобы защитить от грибковых заболеваний.

В теплицу баклажаны высаживают во второй половине мая, а в открытый грунт - в начале июня.

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