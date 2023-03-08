Как вырастить рассаду баклажан / pixabay.com

Чтобы получить хороший урожай баклажанов, их нужно вовремя посадить. Но садить их нужно только через рассаду. Поэтому сначала баклажаны сеют, а уже после высаживают в грунт. Давайте разберемся, когда сеять баклажаны на рассаду в 2023 году и как вырастить рассаду баклажан, а также когда высаживать сеянцы в открытый грунт. 

Ранее мы рассказывали, что можно посадить в марте на рассаду на подоконнике и в теплице.

Когда сеять баклажаны на рассаду в 2023

Семена баклажанов на рассаду высевают в феврале-марте. Если это сделать позже и посеять их в открытый грунт, то они зацветут лишь под конец лета. Прорастают семена баклажанов через две недели, пророщенные - через 5-6 дней, а затем сеянцам нужно не менее 60 дней до того, как их можно будет высаживать.

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Как сеять баклажаны на рассаду

Есть несколько условий для удачного посева баклажанов:

  • Подходящий грунт для рассады

Почва для выращивания рассады баклажанов должна быть рыхлой и легкой. Грунт можно купить в магазине или приготовить субстрат самостоятельно – взять речной песок, низинный торф и компост/перегной в пропорции 1:4:3. Грунт перед посадкой нужно продезинфицировать - например, пролить кипятком.

  • Правильная емкость 

Выбор емкости зависит от того, будете вы пикировать (пересаживать) рассаду или нет. Опытные огородники советуют выращивать рассаду баклажан без пикировки - корни растения очень нежные. Поэтому в качестве тары можно использовать торфяные таблетки или горшочки. Или же взять обычные пластиковые стаканчики, но перед посевом обработать их крепким раствором марганцовки. 

  • Семена для рассады баклажан

Семена лучше покупать гибридных сортов - они дают высокий урожай, устойчивы к болезням и плохой погоде. Так как баклажан довольно таки прихотливый, то с семенами перед посадкой нужно будет немного "поиграться". Но крепкая расада того стоит, итак:

  • сначала семена нужно прогреть, то есть разбудить: поместите их в закрытую емкость с теплой водой (40-50°C) на 3-5 минут; так вы повысите их всхожесть;
  • продензинфицируйте семена - поместите их в 10%-ный раствор перекиси водорода или в крепкий (темно-розовый) раствор марганцовки на 20 минут;
  • если позволяет время, семена можно закалить: уложить между двумя кусочками влажной ткани, подержать 5-20 часов при комнатной температуре, затем поместить в холодильник на 8 часов. Снова перенести в комнату и так далее - в течение недели;
  • замочите семена за 2-3 дня до посадки, а после дайте им просохнуть. 

В горшочки сеют по 2-3 семени, а после появления всходов прищипывают ростки, а оставляют самый сильный и здоровый. 

Ухаживать за баклажанами несложно: после того как рассада взошла, нужно 7-12 дней поддерживать температуру +15-17°C. Затем ее можно повысить до +24-26°C, а ночью опускать до +17-19°C. Так рассада будет адаптироваться к природным условиям. Поливать баклажаны нужно обильно и редко - не чаще 1 раза в неделю, водой комнатной температуры.

Когда высаживать рассаду баклажан в открытый грунт

За 10-14 дней до высадки рассаду нужно закалить. Для этого можно ненадолго приоткрывать форточку, а затем увеличивать время, чтобы растения были на открытом воздухе до нескольких часов. Также за две недели до высадки рассаду бакалажан нужно будет опрыскать 0,5%-ным раствором медного купороса, чтобы защитить от грибковых заболеваний. 

В теплицу баклажаны высаживают во второй половине мая, а в открытый грунт - в начале июня.

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