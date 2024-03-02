Что посадить в марте на рассаду / фото ua.depositphotos.com

В первом месяце весны уже начинают сеять на рассаду овощи и цветы. Сделать это можно в домашних условиях или и в теплице. Рассказываем, что можно посадить в марте на рассаду на подоконнике и в теплице и как правильно это сделать.   

Рассада на подоконнике - в чем сажать и какой нужен грунт

Для рассады подойдут керамические, пластиковые и деревянные ящики. Если они остались у вас с прошлого года, их следует продезинфицировать в мыльном растворе, а затем обдать кипятком.

Грунт для рассады можно использовать покупной, а можно приготовить самим. В состав такой смеси должны входить торф, речной песок, агроперлит или вермикулит, перегной, компост, древесная зола, земля дерновая, огородная, листовая. Земля должна быть в меру рыхлой, чтобы пропускать воду и обеспечивать доступ воздуха. 

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Как отобрать семена для рассады

Прежде, чем посеять семена на рассаду, их нужно отсортировать на качественные и некондицию. Для этого просто замачивают их в обычной воде на пять минут: для посева на рассаду оставляют те, что опустились на дно.

Что можно посадить в марте на рассаду на подоконнике 

На рассаду в марте можно посеять такие овощи:

  • огурцы;
  • помидоры;
  • перец;
  • репчатый лук;
  • капусту.

Из цветов на рассаду в марте сеют:

  • астру однолетнюю;
  • петунию;
  • однолетние георгины;
  • львиный зев;
  • вербену;
  • циннию;
  • душистый табак;
  • годецию;
  • левкой летний;
  • гвоздику травянка;
  • колокольчики.

Также в марте сеют семена комнатных растений: гиппеаструм, гранат карликовый, глоксиния, кофе, лавр, цитрусовые, эвкалипт лимонный.

Ранее мы рассказывали, как вырастить лавровый лист на подоконнике. 

Безусловно, большинство комнатных растений можно сеять круглый год. Но в марте увеличивается продолжительность светового дня и можно обойтись без искусственной подсветки. Кроме этого, сеянцы из таких семян успевают к осени набраться достаточно сил и хорошо переживают зиму.

Что посадить в марте в теплице 

В марте в теплице можно сеять холодостойкие культуры:

  • укроп;
  • редис;
  • петрушку;
  • листовые салаты, кресс-салат;
  • пекинскую капусту;
  • шпинат;
  • рукколу;
  • кинзу;
  • раннюю морковь;
  • горох;
  • горчицу.

Если теплица обогревается, то можно также посадить сладкий перец, раннеспелые томаты, лук-порей и лук-сеянец. Если теплица не обогревается, то при необходимости грядки можно дополнительно утеплить - накрыть их пленкой или спандбондом. 

Из цветов в теплице можно посадить петунию, душистый горошек, бегонию, виолу. 

Как ухаживать за рассадой

Чтобы рассада чувствовала себя хорошо, ей нужен правильный уход. 

Поэтому следует:

  • регулярно поливать ее - почва должна не сырой и не сухой, а умеренно влажной;
  • следить за хорошим освещением - многим культурам в вегетационный период требуется достаточное количество света; 
  • делать подкормку растений - минеральными удобрениями и органикой; рассаду, как правило, удобряют до и после пикировки и перед высадкой в грунт;
  • соблюдать температурный режим - оптимальной температурой для первых всходов считается +17-20°С. 

Для того, чтобы закалить рассаду, можно также использовать такой прием: после того, как проклюнутся сеянцы, опустить температуру на несколько дней до 10°С градусов. После снова поднять ее.

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