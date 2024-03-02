Что можно посадить в марте дома и в закрытом грунте и как правильно ухаживать за растениями.

В первом месяце весны уже начинают сеять на рассаду овощи и цветы. Сделать это можно в домашних условиях или и в теплице. Рассказываем, что можно посадить в марте на рассаду на подоконнике и в теплице и как правильно это сделать.

Рассада на подоконнике - в чем сажать и какой нужен грунт

Для рассады подойдут керамические, пластиковые и деревянные ящики. Если они остались у вас с прошлого года, их следует продезинфицировать в мыльном растворе, а затем обдать кипятком.

Грунт для рассады можно использовать покупной, а можно приготовить самим. В состав такой смеси должны входить торф, речной песок, агроперлит или вермикулит, перегной, компост, древесная зола, земля дерновая, огородная, листовая. Земля должна быть в меру рыхлой, чтобы пропускать воду и обеспечивать доступ воздуха.

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Как отобрать семена для рассады

Прежде, чем посеять семена на рассаду, их нужно отсортировать на качественные и некондицию. Для этого просто замачивают их в обычной воде на пять минут: для посева на рассаду оставляют те, что опустились на дно.

Что можно посадить в марте на рассаду на подоконнике

На рассаду в марте можно посеять такие овощи:

огурцы;

помидоры;

перец;

репчатый лук;

капусту.

Из цветов на рассаду в марте сеют:

астру однолетнюю;

петунию;

однолетние георгины;

львиный зев;

вербену;

циннию;

душистый табак;

годецию;

левкой летний;

гвоздику травянка;

колокольчики.

Также в марте сеют семена комнатных растений: гиппеаструм, гранат карликовый, глоксиния, кофе, лавр, цитрусовые, эвкалипт лимонный.

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Безусловно, большинство комнатных растений можно сеять круглый год. Но в марте увеличивается продолжительность светового дня и можно обойтись без искусственной подсветки. Кроме этого, сеянцы из таких семян успевают к осени набраться достаточно сил и хорошо переживают зиму.

Что посадить в марте в теплице

В марте в теплице можно сеять холодостойкие культуры:

укроп;

редис;

петрушку;

листовые салаты, кресс-салат;

пекинскую капусту;

шпинат;

рукколу;

кинзу;

раннюю морковь;

горох;

горчицу.

Если теплица обогревается, то можно также посадить сладкий перец, раннеспелые томаты, лук-порей и лук-сеянец. Если теплица не обогревается, то при необходимости грядки можно дополнительно утеплить - накрыть их пленкой или спандбондом.

Из цветов в теплице можно посадить петунию, душистый горошек, бегонию, виолу.

Как ухаживать за рассадой

Чтобы рассада чувствовала себя хорошо, ей нужен правильный уход.

Поэтому следует:

регулярно поливать ее - почва должна не сырой и не сухой, а умеренно влажной;

следить за хорошим освещением - многим культурам в вегетационный период требуется достаточное количество света;

делать подкормку растений - минеральными удобрениями и органикой; рассаду, как правило, удобряют до и после пикировки и перед высадкой в грунт;

соблюдать температурный режим - оптимальной температурой для первых всходов считается +17-20°С.

Для того, чтобы закалить рассаду, можно также использовать такой прием: после того, как проклюнутся сеянцы, опустить температуру на несколько дней до 10°С градусов. После снова поднять ее.

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