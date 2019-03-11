В КГГА напомнили о штрафах за сжигание сухих листьев

За самовольное сжигание сухой растительности или ее остатков предусмотрена административная ответственность.

Управление экологии и природных ресурсов КГГА напоминает, что сжигание листвы является чрезвычайно вредным для здоровья людей и экологического состояния города и является прямым нарушением ряда норм действующего законодательства, влекущих за собой наложение административных штрафов.

«С приходом весны и повышением температуры воздуха все чаще возникают пожары в экосистемах. Связано это с массовым сжиганием сухой растительности и ее остатков на открытых территориях. При сжигании сухих растительных остатков вместе с дымом в воздух, а затем и в легкие человека попадают тяжелые металлы, диоксины, бензопирен, окисиди азота и разнообразные канцерогенные соединения. С листьями часто горит множество мусора, что существенно усиливает загрязнение атмосферы. Нередко при выжигании стерни, сухой растительности повреждаются полезащитные лесные полосы, возникают большие пожары, в том числе и в прилегающих лесных массивах», – отметил начальник Управления экологии и природных ресурсов Андрей Малеваный.

Сжигание травы не способствует повышению плодородия почв. Ведь высокая температура при горении уничтожает всю микрофлору, что образуется в верхнем слое почвы. Погибают не только микроорганизмы, но и уничтожаются гнезда птиц. От сильного травяного пожара гибнут практически все животные, живущие в сухой траве или на поверхности почвы (зайцы, ежи, пресмыкающиеся, земноводные).

Сжигание сухой растительности часто приводит к возгоранию торфяников и лесных насаждений.

За самовольное сжигание сухой растительности или ее остатков предусмотрена административная ответственность.

Согласно ст. 152 КУпАП, сжигание растительных остатков является прямым нарушением ряда правил в сфере благоустройства населенных пунктов и влечет за собой наложение штрафа на граждан – от двадцати (340 грн.) до восьмидесяти (1360 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц, граждан – субъектов предпринимательской деятельности – от пятидесяти (850 грн.) до ста (1700 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Согласно ст. 245 Уголовного кодекса Украины уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем или иным общеопасным способом – наказываются штрафом от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. Те же действия, если они повлекли гибель людей, массовую гибель животных или иные тяжкие последствия – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.