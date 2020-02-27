Закон о "сплите" предполагает отмену ряда обязательных видов страхования – НБУ

Кроме того, реформа предусматривает отмену необходимости получать лицензии на отдельные виды страхования.

Принятый закон о «сплите» относительно усовершенствования функций по госрегулированию рынков финансовых услуг, в частности, предполагает отмену лицензирования отдельных видов страхования, а также отмену большого количества обязательных видов страхования, многие из которых не работают.

Об этом сказано на странице Национального банка Украины в сети Facebook со ссылкой на директора департамента лицензирования НБУ Александра Бевза.

«Отказ от огромного перечня обязательных видов страхования, многие из которых не работают. Их не должно быть несколько десятков, как сейчас. Обязательными останутся только те, которые несут социальную нагрузку, как, например, автогражданская ответственность», - приводятся в сообщении слова Бевза.

Кроме того, в рамках реформы небанковских финансовых организаций, в частности, страховых компаний, НБУ введет модель страхования групп или классов рисков.

«Отказ от лицензирования отдельных видов страхования. НБУ введет модель страхования групп или классов рисков. Иными словами, в зависимости от класса риска выстраивается бизнес-модель, повышается или снижается риск-профиль компании и применяется соответствующий надзор», - объяснил директор департамента лицензирования.

Также сообщается, что реформа на страховом рынке Украины предусматривает внедрение корпоративного управления.

«Это будет, конечно, требоваться не от всех страховщиков и не в полном объеме. Преимущественно в компаниях, входящих в международные страховые группы», - уточнил Бевз.

Кроме того, реформа предусматривает внедрение цивилизованного процесса выхода страховых компаний с рынка, для чего НБУ планирует в перспективе создать фонд гарантирования вкладов в сегменте страхования жизни.

«Компании не должны тихо уходить с рынка вместе с деньгами клиентов, в то время как государство не устанавливает гарантий защиты клиентов. Поэтому нужно разработать адекватный механизм передачи страхового портфеля и нормальные инструменты санации», - подчеркнул директор департамента лицензирования.

В целом, по его словам, текущий год станет переходным периодом для небанковских финансовых организаций для реализации положений закона о «сплите», 2021 год станет годом адаптации к новым правилам, а полноценно рынок начнет функционировать по новым правилам с 2022 года.

Как сообщал УНИАН, ранее в НБУ сообщили, что разработанный Нацбанком законопроект о платежных услугах, регулирующий деятельность украинского рынка платежей и перевода средств, помимо прочего, предусматривает существенное упрощение лицензирования небанковских финансовых организаций, которые перейдут под контроль НБУ с 1 июля текущего года согласно закону о «сплите».

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины в 2019 году приняла закон о «сплите», предполагающий ликвидацию Нацкомиссии по госрегулированию рынков финуслуг и разделение ее функций между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно закону, надзор и регуляция около 1900 страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финансовых компаний с 1 июля 2020 года перейдут к НБУ, тогда как НКЦБФР займется регулированием негосударственных пенсионных фондов и фондов финансирования строительства, а также фондов операций с недвижимостью.