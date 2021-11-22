Речь идет о квартирах, паркоместах, домах, земельных участках, даче, нежилой недвижимости, машинах, долях в субъектах хозяйствования и доходах от продажи недвижимости.

Народному депутату Украины сообщили о подозрении из-за недекларирования 60 млн грн.

Об этом говорится в сообщении на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

"22 ноября 2021 года прокурор САП по поручению генерального прокурора сообщил о подозрении в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, действующему народному депутату", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае из средств массовой информации стала известна информация о том, что народный депутат Украины 8-го и 9-го созывов внес недостоверные сведения в декларацию за 2020 год.

Читайте такжеДепутат сельсовета задекларировал 500 акций Tesla и биткоинов на $8 миллионов"В ходе проведения досудебного расследования установлено, что народный избранник в поданной декларации не указал информацию о жилом доме и земельном участке в Киевской области, которые находились в его пользовании, а также о надлежащих имуществе и доходах, владельцем которых является лицо, с которым он связан общим бытом, имеет взаимные права и обязанности", - говорится в сообщении.

В частности, рассказали в САП, речь идет о незадекларированных 13 квартирах в Киеве, 8 паркоместах, 2 домах в элитном коттеджном городке под Киевом общей площадью более 2 тысяч квадратных метров, 27 земельных участках общей площадью около 115 га в Киевской области, даче, нежилой недвижимости, двух автомобилях, доли в ряде субъектов хозяйствования, доходах от продажи недвижимости.

"В целом депутат скрыл имущества на общую сумму почти 60 миллионов гривень, что более чем в 4 тысячи раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц", - отметили в прокуратуре.

По информации источника УНИАН в правоохранительных органах, речь идет о народном депутате Украины от группы "Доверие" Сергее Шахове.

По состоянию на сегодня действия народного избранника квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона Украины №1074-XI от 04.12.2020) - декларирование недостоверной информации.

"Заметим, что это первое врученное народному депутату подозрение по статье 366-2 после восстановления уголовной ответственности за внесение заведомо недостоверных сведений в декларации", - отметили в САП.

Как сообщал УНИАН, ранее в Специализированной антикоррупционной прокуратуре рассказали подробности дела о земельных махинациях мэра Одессы Геннадия Труханова и местных чиновников.

А Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнаружило признаки административного правонарушения "Представление заведомо недостоверных сведений" в декларации министра образования и науки Сергея Шкарлета.

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Автор: Таня Поляковская