На пресс-конференцию Зеленского пытались попасть посторонние люди

В Киеве в Мариинском парке усилены меры безопасности в связи с пресс-конференцией президента.

В Киеве в Мариинском парке усилены меры безопасности в связи с пресс-конференцией президента Владимира Зеленского, на которую пытались попасть посторонние люди.

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Как передает корреспондент УНИАН, Мариинский дворец окружен правоохранителями.

Так, чтобы журналистам попасть на территорию Мариинского дворца, необходимо пройди два кордона контроля. Правоохранители проверяют наличие журналистов в списках аккредитации, поскольку на пресс-конференцию пытались попасть посторонние лица.

У всех проверяют температуру и выдают медицинские маски и перчатки в связи с эпидемиологическими мерами из-за коронавируса. Также необходимо пройти через металлические рамки и показать содержимое сумок.

Пресс-конференция главы государства состоится во дворе возле Мариинского дворца. На траве расставлены более 70 стульев для журналистов. Между стульями дистанция в метр. Внешнего накрытия для защиты от возможного дождя не предусмотрено. Для президента поставили стол и стул.