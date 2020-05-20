Наобещал и сделал: за год Зеленский выполнил 86 обещаний, а его предшественник Порошенко - лишь 30 (инфографика)

Если сравнить все предвыборные, программные и текущие обещания, то за год у Зеленского набежало аж 435 обещаний, тогда как на счету пятого президента за такой же период было зафиксировано 139 публичных обязательств.

В течение первого года на посту президента Украины Владимир Зеленский выполнил 86 обещаний и провалил 50, в то время как его предшественник Петр Порошенко выполнил 30 и провалил 19. При этом Зеленский за год наобещал в четыре раза больше, чем Порошенко. Если взять все предвыборные, программные и текущие обещания, то за год у Зеленского набежало аж 435 обещаний, тогда как на счету пятого президента за такой же период было зафиксировано 139 публичных обязательств.

Такие данные мониторинга аналитического портала «Слово и дело».

Зеленскому удалось выполнить обещание, что в земельное законодательство будут внесены изменения по запуску рынка земли. В начале марта 2020 года в одном из интервью он заверил: «Я взял на себя обязательства принять закон о земле и закончить с банковским законом – мы это сделаем». 31 марта Рада приняла, а 28 апреля президент Зеленский подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения».

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Документ предусматривает формирование законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения. Рынок земли должен заработать с 1 июля 2021 года.

Не выполнил шестой президент обещание провести большую приватизацию десятков объектов. Об этом он заявил во время экономического форума в Мариуполе в октябре 2019 года, и обещал провести приватизацию в ближайшее время.

После внесения изменений в госбюджет-2020 в апреле, ожидаемый доход от приватизации был уменьшен на 11,5 миллиарда гривен – до 500 миллионов гривен. Для сравнения, стоимость строительства «моста-долгостроя» в Запорожье составляет 11,9 миллиарда гривен.

При этом по состоянию на середину апреля 2020 года ни один объект большой приватизации не приватизирован. Поскольку «в ближайшее время» большую приватизацию даже не удалось запустить, обещание считается проваленным.

Выполнил Зеленский свое предвыборное обещание сделать все возможное для возвращения украинских моряков, которые были захвачены в плен россиянами в Азовском море. После длительных переговоров 7 сентября 2019 года состоялся обмен пленными и заключенными между Украиной и Россией. Всего домой вернулось 35 украинцев, среди них – все 24 украинских моряка.

Шестой президент провалил обещание лишить депутатского мандата и исключить из партии нардепа Романа Иванисова, если подтвердится, что он был осужден за изнасилование несовершеннолетней. «Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии. Вы знаете, что уже двух людей мы отправили. Это, наверное, будет третий человек, если он причастен», – заявил Зеленский.

Под конец второй сессии Рады IX созыва Романа Иванисова лишили членства во фракции и партии «Слуга народа». Но по закону Иванисов вправе оставаться внефракционным беспартийным народным депутатом. Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о невозможности повлиять на народного депутата Романа Иванисова, чтобы он сложил мандат.

В предвыборной программе Зеленского и во время каденции было несколько обещаний по диджитализации страны, которые уже удалось реализовать. В частности, президент заверил, что с помощью смартфона можно будет удостоверять личность.

15 апреля 2020 года Кабмин принял постановление о запуске экспериментального проекта по применению паспорта гражданина Украины в форме карточки в электронном виде и паспорта гражданина Украины для выезда за границу в электронном виде. Проект будет проходить в 2020-2021 годах.

Паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов. Уже более 17 тысяч украинцев тестируют е-паспорта, а через 2 месяца согласно постановлению правительства они должны стать доступными в мобильном приложении «Дія».

Когда началась эпидемия коронавируса и пришлось пересмотреть госбюджет на 2020 год, Зеленский заверил, что деньги на научную деятельность останутся неприкосновенными: «Никаких сокращений не будет по зарплатам учителям, стипендиям студентам и расходам на научную деятельность».

Но обещание было провалено, потому что финасирование научной и научно-технической деятельности высших учебных заведений и научных учреждений претерпело сокращение на 11,5 миллиона гривен. Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта полностью лишили финансирования (-500 млн грн). Обеспечение деятельности Национального фонда исследований сокращен на 225,5 млн грн. Программу поддержки приоритетных направлений научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок в учреждениях высшего образования полностью лишили финансирования (-400 млн грн).

Что касается обязательств Петра Порошенко, то в течение первого года своей работы он выполнил программное обещание как можно быстрее подписать экономическую часть соглашения об ассоциации с ЕС, которое он повторил во время инаугурационной речи. 27 июня 2014 года во время саммита глав Европейского союза в Брюсселе президент Петр Порошенко подписал экономическую часть Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Отметим, что политическая часть была подписана 21 марта премьер-министром Украины Арсением Яценюком.

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Порошенко провалил другое предвыборное обещание о том, что в случае победы на выборах одним из первых внесет в Раду законопроект о референдуме. Но в течение 4 и 5 сессий VII созыва, а также всех девяти сессий VIII созыва Порошенко так и не подал в парламент обещанную законодательную инициативу.

Удалось пятому президенту реализовать предвыборное обещание об увеличении численности украинской армии. «Не сомневаюсь в том, что на сегодняшний день нужно увеличить войско, его финансирование, профессиональную подготовку. Я поддерживаю необходимость восстановления призыва в украинскую армию», – написал он в Facebook 2 мая 2014 года.

12 декабря 2014 года во время часа вопросов к правительству в Верховной раде министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что численность Вооруженных сил Украины в 2013 году составляла 130 тыс. человек и была увеличена до 232 тысяч, а в планах – довести численность Вооруженных сил до 250 тысяч человек.

В соответствии с Законом Украины «О численности Вооруженных Сил Украины» от 5 марта 2015 года численность ВСУ предусмотрена в количестве, не превышающем 250 тысяч человек.

Порошенко провалил обещание, которое он дал 8 июля 2014 года о том, что его мирный план будет реализован в Луганске и Донецке. «Нет никаких сомнений, что мирный план будет имплементирован. Он нашел поддержку во всем мире, он поддержан в Славянске, Дружковке, Константиновке и Артемовске. Будет он поддержан и в Донецке, и в Луганске», – заявил Порошенко во время рабочей поездки в Славянск.

Напомним, 16 июня 2014 года СНБО поддержал план президента Украины по мирному урегулированию ситуации в восточных регионах Украины. План был введен с 22.00 20 июня 2014 года. Он состоял из 14 пунктов. Но этот план не удалось реализовать в Донецке, Луганске и на других захваченных территориях. Уже 5 сентября в Минске было заключено соглашение о временном перемирии в войне на востоке Украины («Первые Минские соглашения»). Однако и после этого боевые действия продолжались.

Как сообщал УНИАН, треть украинцев оценивают первый год президентства Зеленского на отлично или хорошо. Освобождение пленных и заложников, а также борьба с коронавирусом являются сферами, в которых респонденты поставили лучшие оценки шестому президенту.