Полиция нашла на херсонской свалке 25 работников, среди которых семеро детей

Работники прибыли в Херсон из Мукачево. Они собирали и сортировали мусор, жили рядом со свалкой в лачугах.

В Херсоне на мусорной свалке полицейские выявили 25 работников из Закарпатской области, среди которых семеро детей.

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Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, сегодня в Херсоне в рамках профилактических мероприятий с целью недопущения использования нелегального детского труда и выявления нарушений трудового законодательства состоялась проверка на территории городской свалки.

Отмечается, что на самой свалке города правоохранители выявили несколько семей - 18 взрослых и 7 детей в возрасте от 2 до 12 лет.

«Во время проверки документов полицейские установили, что все приехали из Мукачево Закарпатской области. Взрослые объяснили, что прибыли в Херсон на заработки: они собирали и сортировали мусор. Жили рядом со свалкой в лачугах, где нет ни света, ни воды, ни каких-либо элементарных условий для проживания детей. Рядом со своим местом жительства работники создали еще одну свалку из того, что они сортировали. Взрослые и дети имели крайне запущенный вид. Для проверки состояния здоровья детей их поместят в больницу, где окажут всю необходимую помощь», - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители проверяют законность пребывания и трудоустройства в области указанных граждан. Также проверяется возможное нарушение трудового законодательства коммунальным предприятием, которому принадлежит свалка и где работали люди. Кроме того, будет тщательно проверена информация о возможной эксплуатации детского труда.

Информация о данном факте внесена в журнал единого учета. После проведения всех проверок и экспертиз следователями будет дана правовая квалификация действий всех участников происшествия.