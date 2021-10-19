Женщину приговорили к трем годам лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с испытательным сроком длительностью два года.

В Ривненской области суд вынес приговор 35-летней матери, которая после родов заморозила свою дочь.

Об этом сообщает пресс-служба Ривненской областной прокуратуры.

Стороной обвинения в суде доказано, что в феврале женщина родила дома ребенка и самостоятельно перерезала ему пуповину. Позже обвиняемая завернула младенца в полотенце и пакет и положила его в морозильную камеру. Как уверяла женщина, девочка родилась преждевременно и мертвой.

"Однако, по данным судебно-медицинской экспертизы и в результате проведенных следственных действий, полицейские установили, что женщина родила ребенка ориентировочно на 37-й неделе беременности. Также экспертиза подтвердила, что девочка родилась живой, а смерть наступила из-за общего переохлаждения организма", – говорится в сообщении.

Читайте такжеЗабил до смерти и лег спать: на Закарпатье задержали отчима, убившего 10-летнюю падчерицу (фото)В ходе судебного разбирательства обвиняемая свою вину полностью признала и раскаялась.

Дубровицкий районный суд признал женщину виновной в умышленном убийстве своего новорожденного ребенка после преждевременных родов и назначил наказание – три года лишения свободы, а на основании ст. 75 Уголовного кодекса Украины освободил от отбывания наказания с испытательным сроком длительностью два года.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее стало известно, что в Ривненской области учитель танцев отправлял 10-летнему ребенку фото и видео, на котором было его обнаженное тело, и был наказан – по решению Здолбуновского районного суда получил условный срок.

Автор: Светлана Макринская