Одесский апелляционный суд сегодня частично удовлетворил жалобы Сергея Стерненка, Руслана Демчука и их адвокатов по делу о якобы похищении антимайдановца Сергея Щербича.

Активист Сергей Стерненко будет подавать кассационную жалобу на решение Одесского апелляционного суда по делу о якобы похищении антимайдановца Сергея Щербича.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом активист заявил, выступая после заседания суда, который объявил приговор ему и другому обвиняемому Руслану Демчуку в рамках пересмотра решения Приморского райсуда Одессы.

«Сегодняшнее решение сложно назвать справедливым, так как оно справедливо лишь на 33,3%. Суд признал меня виновным за один патрон - при том, что в судебной практике подобные дела закрываются за малозначительностью. Мы будем обжаловать это решение в кассационном порядке, и, думаю, будем работать над обращением в Европейский суд по правам человека», - сказал Стерненко.

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Дело против Сергея Стерненко

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко и другом фигуранту дела о похищении участника антимайдана Сергея Щербича - Руслану Демчуку наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества.

Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.187 (разбой) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по ст.146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.

Сегодня, 31 мая, Одесский апелляционный суд снял обвинения со Стерненко и Демчука в совершении разбоя, то есть нападении на Щербича с целью завладения 300 грн.

В то же время апелляционный суд признал виновным и назначил Демчуку и Стерненко наказание за якобы незаконное лишение свободы Щербича, но они не будут отбывать наказание из-за истечения срока давности.

Также суд признал виновным Стерненко в хранении боеприпаса - за это он получил три года лишения свободы с испытательным сроком один год.

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Автор: Дмитрий Хилюк