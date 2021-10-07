Девочка боялась рассказать об этом другим.

В Ривненской области условный срок получил учитель танцев, который отправлял 10-летнему ребенку фото и видео своего обнаженного тела.

Об этом говорится в решении Здолбуновского районного суда.

Суд установил, что в период с конца января по середину февраля 2021 года он совершил в отношении ребенка развратные действия сексуального характера. Мужчина пересылал ей в "Viber" свой обнаженный половой орган в эрегированном состоянии и обнаженное тело.

Также он вел с ребенком переписку сексуального характера и побудил ее перебросить на его мобильный телефон фото ее обнаженного тела, видеозаписи с прикосновением к своим половым органам.

Читайте такжеВ Киеве неадекват "на спор" прыгнул под колеса авто инцидент попал на видеоДевочка никому об этом не рассказывала, потому что боялась, что учитель покажет кому-то ее фото.

Сейчас она боится посещать кружки и ходить в школу. Фото на телефоне увидела ее мама.

Психолог девочки рассказала, что она любит танцы, однако не может туда ходить, потому что учитель прикасался к ее частям тела, заставлял высылать фотографии в обнаженном виде.

Также сестра девушки рассказала, что познакомилась с учителем, когда отводила ее на танцы. Они начали общаться в Instagram, позже учитель прислал ей фото своего полового органа и видео с мастурбацией. Она отказалась скинуть ему откровенные фото.

Учитель признал свою вину, искренне раскаялся и попросил прощения у матери потерпевшей.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 УК Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, с лишением права заниматься деятельностью в сфере образования и внешкольного воспитания детей на срок 3 года.

Однако его освободили от отбывания назначенного наказания с испытанием, если он в течение 3 лет не совершит нового уголовного преступления.

Он должен выплатить ребенку 100 тысяч гривен морального вреда и 20 тысяч гривен расходов на юридическую помощь.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области мужчину приговорили к шести годам лишения свободы за развращение внучек жены и их подружки.

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Автор: Людмила Жерновская