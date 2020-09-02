Сообщение о заминировании поступило во время проведения международной конференции "Диалог о правосудии-2".

В полицию Киева поступило анонимное сообщение о заминировании офисного центра "Парковый" на Парковой дороге, 16 а.

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

"Поступило анонимное сообщение о заминировании офисного ценра "Парковый", - говорится в сообщении.

На месте работают кинологи и полиция, ищут взрывчатку.

Читайте такжеТерроризм по-украински

Сообщение о заминировании поступило во время проведения международной конференции «Диалог о правосудии-2», где планировали обсудить судебную систему в Украине и мировые практики.

Первая часть конференции проходила 22 октября 2019 года в Европарламенте в Страсбурге.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН