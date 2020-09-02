На месте работают кинологи и полиция, ищут взрывчатку / скриншот из видео
В полицию Киева поступило анонимное сообщение о заминировании офисного центра "Парковый" на Парковой дороге, 16 а.
Об этом сообщают Вартові.Еспресо.
"Поступило анонимное сообщение о заминировании офисного ценра "Парковый", - говорится в сообщении.
На месте работают кинологи и полиция, ищут взрывчатку.
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Сообщение о заминировании поступило во время проведения международной конференции «Диалог о правосудии-2», где планировали обсудить судебную систему в Украине и мировые практики.
Первая часть конференции проходила 22 октября 2019 года в Европарламенте в Страсбурге.
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