Он пообещал подарить девочке мобильный телефон и рюкзак.

В Одесской области задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, информация о совершении преступления в отношении ребенка поступила от ее матери вечером 4 сентября.

Предварительно установлено, что 30-летний родственник пригласил к себе в гости девочку, пообещав ей подарить мобильный телефон и рюкзак.

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"Когда она пришла к нему домой, изнасиловал ее", - рассказали в полиции.

Правоохранители начали расследование по ч. 4 ст. 152 (изнасилование ребенка) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого изъяли вещественные доказательства и назначили судебные экспертизы. С ребенком работает полицейский психолог.

Решается вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении в преступлении. Он задержан и помещен в изолятор временного содержания. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Изнасилование 12-летней девочки в Киеве: что известно

В Киеве местный житель подозревается в изнасиловании 12-летней девочки.

Мужчина около года тайно общался с ней с помощью мессенджера. Девочка выехала из Украины в одну из стран Европы и получила там социальное убежище. Своим близким она говорила, что общается со сверстником.

Узнав, что она временно вернулась в Украину, мужчина пригласил ее на прогулку, во время которой заставил пойти с ним в гараж и употребить амфетамин, после чего изнасиловал. Потом закрыл ребенка и ушел по своим делам на несколько часов.

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