Харьковский сообщник луцкого террориста согласился сотрудничать со следствием

Следователи установили причастность 44-летнего харьковчанина к захвату заложников.

В Харькове полиция задержала возможного сообщника Максима Кривоша, который накануне захватил в Луцке автобус с заложниками. Сейчас мужчина сотрудничает со следствием.

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Как сообщается на сайте Нацполиции Харьковской области, во время осмотра в доме мужчины полицейские изъяли 4 корпуса ручных гранат РГД-5, 2 корпуса гранат Ф-1 и 6 запалов типа УЗРГМ к ним, 3 учебно-имитационные запалы, 2 пистолета ТТ , "Дрейзе" и 100 патронов к ним, гладкоствольное ружье и 122 патроны к ней.

Следователи установили причастность 44-летнего харьковчанина к преступлению.

Напомним, в Луцке утром 21 июля вооруженный мужчина захватил автобус и взял в заложники 13 человек. Правоохранителям мужчина представился как «Максим Плохой». Его требования заключались в том, что чиновники всех органов государственной власти должны были назвать себя «террористами в законе». Он также хотел, чтобы президент записал видеообращение и призвал всех смотреть фильм «Земляне» 2005 года.

В течение дня правоохранители вели с преступником переговоры. Вечером террорист был задержан, 13 заложников освобождены.

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