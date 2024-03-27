СМИ узнали резонансные детали двойной трагедии в роддоме.

В Костопольском роддоме, что в Ривненской области, загадочно во время родов умер младенец. Затем умерла и мать.

Как говорится в материале OBOZ.UA, 35-летняя Анна Данильчук должна была родить 15-16 марта. Это была четвертая беременность женщины и она проходила без осложнений.

Накануне в Facebook женщина опубликовала фото последнего УЗИ. Анна писала друзьям, что через месяц они смогут поздравить ее с рождением сына.

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В семье уже растут трое: младшему сыну 10 лет, старшему - 17, а средней дочери - 15 лет. Четвертый малыш был желанным для супругов. Перед родами женщину положили в Костопольскую многопрофильную больницу. Роды начались 19 марта примерно в 18 часов.

Свекровь Татьяна вспомнила, что Анна сообщила о начале родов мужу, но уговорила его не ехать в роддом, а отдохнуть накануне встречи с сыном.

Около 22 часов муж увидел, что в один из мессенджеров Анны кто-то заходил, но беспокоить своим звонком жену не стал. Ночь прошла без звонков с радостной вестью. Утром мужчина помчался в больницу.

"И только там ему сообщили, что ребенок родился, но, к сожалению, умер. А его жена в реанимации. Он бросился туда, но его не пустили. Не пустили и маму Ани, которая также приехала в больницу", - говорит Татьяна.

Выяснилось, что четыре часа Анна не могла родить. Врачи приняли решение о кесаревом сечении. Почему это не сделали раньше, никто не объяснил. Во время кесарева появился на свет мальчик весом 3 кг 900 г. Однако прожил ребенок всего 15 минут. В справке, выданной родным, написано, что ребенку проводили реанимационные действия 40 минут.

"В справке о смерти написан диагноз - "гипоплазия легких". Хотя патологоанатом нам говорил, что с легкими было все нормально, они были розового цвета", - говорит Татьяна.

Этот диагноз можно диагностировать еще на ранних сроках беременности. Но никто из медиков ничего подобного во время беременности Анны не замечал.

Во время операции у Анны открылось кровотечение, кровь не могли остановить. Вызвали бригаду врачей. Женщине удалили матку, привезли кровь для переливания, препараты для свертывания. Женщину ввели в искусственную кому и перевели в реанимацию.

Транспортировать Анну в областную больницу было невозможно, к ней приехали ривненские медики.

"Нам говорили, что прогноз положительный, она просто находится в искусственной коме. А от других людей, которые интересовались состоянием невестки непосредственно в реанимации, мы слышали, что Аня не выживет", - говорит Татьяна.

22 марта женщину вывели из комы, к ней пустили мужа. Анна открыла глаза и сказала: "Я не смогла сама родить сына". Из последних сил сжала руку мужа, появились слезы. Вечером, около 22 часов, Анна умерла. О ее смерти родным не сообщили.

"Я утром в субботу решила позвонить в больницу. Спросила, как там Анна, а мне говорят, что вечером она умерла. Я несколько раз их спрашивала: "Во сколько это произошло? Когда она умерла?" А они не отвечали, говорили, что врач придет, у него спросите. Потом я сама уже позвонила сыну и сказала ему", - вспоминает свекровь.

В больнице выразили соболезнования, извинились за то, что произошло. Однако скопировать обменную карточку женщины родственникам не дали. Обстоятельства двух загадочных смертей остаются неизвестными. Без матери остались трое детей. Самому младшему вызвали скорую после того, как он узнал, что мамы больше нет.

После этой трагедии исполняющий обязанности мэра Костополя Давид Дидух заявил, что с главным врачом этой больницы Романом Товарницким контракт не будет продлен. С 28 марта он будет уволен. Сейчас он в отпуске. Никто в больнице трагедию не комментирует.

Полиция Ривненской области открыла уголовное производство по ст. 140 УК Украины - ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником. Виновному грозит до трех лет лишения свободы.

Трагедия в Одесской области - похожая история

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