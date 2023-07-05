Александр Свиридовский отметил, что дело тянется уже восемь лет.

Сегодня, 5 июля, в Шевченковском районном суде должны были продлить заключение Игоря Гуменюка, подозреваемого по делу о взрыве гранаты под зданием Верховной Рады в 2015 году. У мужчины было подавленное состояние.

По словам адвоката Александра Свиридовского, дело Гуменюка рассматривалось уже восемь лет.

"У него определенным образом подавленное состояние, потому что 31 августа уже будет 8 лет, как он в СИЗО без приговора суда. Если это действительно он совершил такие действия, то я считаю, что значительная часть вины в этом лежит на прокуроре и суде, который продлевает его содержание под стражей", - заявил он в эфире телеканала UWN.

Адвокат отметил, что Гуменюк неоднократно обращался с заявлениями о том, что хотел мобилизоваться и участвовать в боевых действиях.

Взрыв в Шевченковском райсуде Киева - что известно

5 июля в здании суда Шевченковского района Киева прогремел взрыв. В СМИ сообщили о двух пострадавших.

Во время брифинга глава МВД Игорь Клименко предварительно сообщил, что взрыв устроил Игорь Гуменюк, которого подозревали в совершении преступления в 2015 году, в результате чего погибли 4 военнослужащих Нацгвардии.

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